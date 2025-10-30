Borsa İstanbul’da son haftalarda dikkat çeken bir yükseliş dalgası yaşanıyor. Özellikle sanayi, medya ve girişim sermayesi hisseleri sert şekilde değer kazanırken, bazı hisseler haftalıkta yüzde 30’un, aylıkta ise yüzde 100’ün üzerinde getiri sağladı. Endeksteki dalgalı seyre rağmen bu hisselerdeki güçlü performans, yatırımcıların odağını yeniden Borsa İstanbul’a çevirdi.

HAFTALIKTA YÜZDE 30, AYLIKTA YÜZDE 100 PRİM

Borsa verilerine göre, BURÇELİK VANA (BURVA), BURÇELİK (BURCE), LYDIA HOLDİNG (LYDHO), BULLS GSYO (BULGS) ve DÜNYA HOLDİNG (DUNYH) son haftalarda öne çıkan hisseler arasında yer aldı. Haftalık bazda ortalama yüzde 33 getiri sağlayan bu hisselerde işlem hacmi de rekor seviyelere ulaştı. Özellikle BURVA, son bir ayda yüzde 101, BURCE ise yüzde 111 oranında değer kazanarak yatırımcısına kısa sürede ciddi kazançlar getirdi.

SANAYİ VE MEDYA HİSSELERİNDE GÜÇLÜ TALEP

Sanayi tarafında artan sipariş beklentileri ve güçlü ihracat verileri, bu ralliyi destekleyen temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Öte yandan teknoloji ve medya odaklı şirketlerde, halka arz sonrası yoğun yatırımcı ilgisi fiyatları yukarı taşıdı. Analistler, kısa vadede bazı hisselerde kâr satışlarının görülebileceğini, ancak orta vadede trendin devam edebileceğini belirtiyor.

GİRİŞİM ŞİRKETLERİ DE RALLİDE

Yükseliş hareketine katılan bir diğer grup ise girişim sermayesi yatırım ortaklıkları oldu. HEDEF GİRİŞİM (HDFGS), BIG MEDYA TEKNOLOJİ (DOBUR), DOĞUŞAN (DOGUB) ve HUB GİRİŞİM (HUBVC) hisseleri de yatırımcısına son bir ayda yüzde 150’ye yakın getiri sağladı. Özellikle DOGUB hissesi, yüzde 194’lük performansıyla listenin zirvesine yerleşti.

UZMANLARDAN UYARI: DÜZELTME KAÇINILMAZ OLABİLİR

Uzmanlar, bu tarz sert yükselişlerin ardından kısa vadeli düzeltmelerin normal olduğunu belirtiyor. Yatırımcıların, bilanço açıklamaları ve işlem hacimlerindeki değişimleri dikkatle izlemeleri gerektiği vurgulanıyor. Analistlere göre, bu rallinin kalıcı hale gelmesi için güçlü finansal sonuçlar ve sürdürülebilir kârlılık göstergeleri kritik önem taşıyor.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR