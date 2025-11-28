Haftanın en çok konuşulan performansı, yatırımcısına yüzde 40 sınırına dayanan bir getiri sunan Çelik Halat (CELHA) ve Gündoğdu Gıda’dan (GUNDG) geldi. Seansın öğleden sonraki bölümünde haftalık bazda yüzde 39,74’lük bir yükseliş seviyesinde bulunan CELHA, gün içinde de yüzde 4,53’lük artışla güçlü duruşunu sürdürdü.

Haftanın bir diğer yıldızı Gündoğdu Gıda’da ise tablo biraz daha farklı şekillendi. Hafta genelinde yüzde 39,66’lık muazzam bir prim yapan hisse, saat 14:40 sularında gelen kâr satışlarıyla yüzde 4,5 civarında bir geri çekilme yaşasa da haftalık getiri şampiyonluğundaki iddiasını korudu.

BURÇELİK VANA TAVANA GÖZ KIRPTI

Kazanç liginde dikkat çeken bir diğer isim ise yüzde 34’ü aşan getirisiyle Cem Zeytin (CEMZY) oldu. Ancak Cuma gününün asıl sürprizi Burçelik Vana’dan (BURVA) geldi. Haftalık bazda yüzde 24 kazandıran hisse, özellikle seansın bu saatlerinde yaptığı atakla dikkatleri üzerine çekti.

İşlemler devam ederken yüzde 9,48 oranında değer kazanarak tavan fiyata çok yaklaşan BURVA, kapanışa doğru heyecanı artıran hisselerin başında geldi.

ENERJİ VE TEKNOLOJİ HİSSELERİ DE RALLİYE KATILDI

Yatırımcıların radarına takılan hareketlilik sadece bu dört hisseyle sınırlı kalmadı. Fiyatıyla borsanın en yüksek bedelli hisselerinden biri olan Lydia Yeşil Enerji (LYDYE), 15 bin TL’nin üzerindeki fiyatına rağmen haftalık bazda yüzde 21,40’lık bir getiri sağlayarak yatırımcısını mutlu etti. Benzer şekilde teknoloji sektörünün temsilcilerinden Aztek Teknoloji (AZTEK) de haftayı yüzde 20’nin üzerinde bir kazançla kapatmaya aday görünüyor.

Özellikle Cuma günü şu saatlerde yüzde 9,43’lük sert yükselişiyle dikkat çeken AZTEK, momentumun hala çok güçlü olduğunu kanıtladı. Listede yer alan Blume Metal (BLUME) ise günü yatay negatif geçirmesine rağmen haftalık bazda yüzde 20’nin üzerinde getiri sağlayarak kazandıranlar kulübündeki yerini korudu.

Seans henüz kapanmamış olsa da, 14:40 itibarıyla oluşan bu tablo, söz konusu hisselere güvenen yatırımcıların hafta sonuna mutlu gireceğinin en net sinyali oldu.

