Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün haberine göre A Para'da "Ekonomi Masası" programına katılan Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, grubun piyasa değerinin şu anda 40 milyar TL'yi bulduğunu ve kısa sürede sıfırdan büyük bir değer yarattıklarının altını çizdi.

Aydın'ın verdiği bilgiye göre KOOP Market'in önümüzdeki süreçte de halka açılması planlanıyor.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENİ VE FİYAT POLİTİKASI

Tarım Kredi, 800 bin çiftçi ortağının ürününü aracısız, doğal ve güvenli şekilde tüketiciye ulaştırma amacıyla 6-7 ay önce isim değişikliği sürecine başladı. Market sayısı 4.500'ü, grup bünyesindeki fabrika sayısı ise 53'ü bulmuş durumda.

Hüseyin Aydın, fiyat eleştirilerine açıklık getirerek, Tarım Kredi marketlerinde satılan bütün ürünlerin Türkiye çiftçisinin tarlasında üretildiğini ve makul fiyat-kazanç oranları belirlediklerini vurguladı. Fiyat eleştirilerini asgariye indirmek amacıyla 'Anadolu' markasıyla ürettikleri ikinci kalitedeki ürünleri daha çok marketlere koyacaklarını belirtti.

TARIM KREDİ'DEN 3 YENİ DEV YATIRIM KAPIDA

Genel Müdür Aydın, market zincirinin yanı sıra grubun diğer iştiraklerine yönelik büyük yatırım planlarını da duyurdu:

Altın Madeni Yatırımı: Faz-1'de 240 bin ton olan cevher işleme kapasitesi 400 bin tona çıkarılacak. Madene 210 milyon dolar civarında yatırım planlanıyor.

Et ve Süt Tesisi: Trakya'da 100 milyon dolar değerinde, 1200 baş hayvan kapasiteli entegre et ve süt üretim tesisi kurulacak.

Portföy Yönetim Şirketi: 120 milyon TL sermaye ile kurulacak olan şirket, 2026'da faaliyete başlayacak.

Aydın, 3 yıl önce taahhüt edilen 40 milyar TL'lik yatırımın 35 milyar TL'lik kısmını şimdiden gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.