Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD-İsrail arasında tırmanan çatışmalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İftar programında konuşan Fidan, savaşın seyrine ilişkin olası senaryoları paylaşarak hem bölgesel hem de küresel istikrar açısından ciddi riskler bulunduğunu ifade etti. Türkiye'nin önceliğinin ise karşılıklı saldırıların sona ermesi ve diplomasi zeminine geri dönülmesi olduğunu vurguladı.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİYLE SONA EREBİLİR"

Fidan, savaşın hangi şartlarda bitebileceğine dair çerçeveyi net ifadelerle ortaya koydu. Çatışmanın minimum ve maksimum iki senaryoyla sonlanabileceğini belirten Fidan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Minimumu, saldıran tarafı tatmin edecek bir askeri yetersizliğe ulaştırmak. Maksimumu da rejim değişikliği"

Bu çerçevede savaşın en erken İran'ın temel askeri kabiliyetlerinin yok edilmesi ya da etkisiz hale getirilmesiyle; en geç ise İran'da bir rejim değişikliğiyle sona erebileceği ifade edildi. Fidan, çatışmanın kapsamının genişlemesi halinde tüm bölgeyi içine alan bir istikrarsızlık riskine dikkat çekti.

28 ŞUBAT SONRASI YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ardından bölgede tansiyon yükselirken, Ankara diplomatik temaslarını hızlandırdı. Bu kapsamda Fidan; İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde saldırıların durdurulması ve gerilimin azaltılmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Fidan ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan dışişleri bakanlarıyla da temas kurarak bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

AB VE KOMŞU ÜLKELERLE KRİZ DİPLOMASİSİ

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile yapılan görüşmede diplomatik girişimler masaya yatırıldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile temasın yanı sıra Umman, Azerbaycan, Bulgaristan, Fransa ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla da bölgesel güvenlik, siyasi süreç ve insani boyutlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Türkiye'nin, artan gerilimin bölgesel savaşa dönüşmemesi için çok taraflı diplomasi yürüttüğü vurgulandı.