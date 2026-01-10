Dünya Ekonomik Forumu’nun yayımladığı değerlendirmede, global ekonomik görünümde bazı varlık sınıflarında aşırı değerlenme risklerine dikkat çekildi. WEF ekonomistlerine göre özellikle yapay zeka odaklı teknoloji hisseleri, konut ve emlak piyasası ile özel sermaye fonları, olası değer balonları olarak öne çıkıyor.

Yapay zeka ve teknoloji hisselerinde son dönemde yaşanan hızlı değer artışı, bu şirketlerin temel ekonomik verilerle ne ölçüde desteklendiği konusunda soru işaretlerini artırıyor. Piyasa oyuncuları arasında bazı yatırımcılar bu alanın potansiyel balon olarak görülebileceğini ifade ediyor.

Benzer şekilde, birçok ülkede konut fiyatları son yıllarda rekor seviyelere ulaştı. Kimi ekonomistler, bu artışın ekonomik temellerle uyumlu olmadığını ve normalleşme sürecinin fiyatlarda gerilemeye yol açabileceğini belirtiyor.

Özel sermaye fonlarına yönelen büyük fon girişleri de forum tarafından riskli alanlardan biri olarak değerlendiriliyor. Bu fonlar, finansal istikrar üzerinde potansiyel baskı yaratabilecek aşırı likidite ve değerleme seviyelerine ulaşmış durumda.

WEF uzmanları, bu alanlardaki balon risklerinin kırılmasının finansal sistem üzerinde ciddi dalgalanmalara neden olabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle merkez bankalarının para politikaları ve küresel likidite koşullarının dikkatle izlenmesi gerektiğinin altı çiziliyor.