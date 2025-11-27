Altın fiyatlarında haftalardır süren rüzgar bugün yön değiştirdi. Özellikle ABD piyasalarının açılmasıyla birlikte ons altında görülen kırmızı oklar, iç piyasada gram ve çeyrek altın yatırımcısının nabzını yükseltti. Peki, bu düşüş bir alım fırsatı mı yoksa uzun süreli bir değer kaybının habercisi mi?

ABD'DEN GELEN "SOĞUK DUŞ" ETKİSİ

Bugün ABD piyasalarında Spot Altın (Ons), önceki günlerdeki sert yükselişin ardından bir miktar geri çekilerek 4.159 dolar seviyelerine geriledi.

Grafiklere yansıyan %0.18'lik bu değer kaybı küçük görünse de, analistlere göre piyasa şu an kritik bir "karar aşamasında". Uzmanlar, bu düşüşün arkasında iki temel neden olduğunu belirtiyor:

Kâr Satışları: Yatırımcılar, son günlerdeki rekor seviyeleri nakde çevirmek için satışa geçti.

Şükran Günü (Thanksgiving) Rehaveti: ABD piyasalarındaki tatil modu hacmi düşürdü, bu da aşağı yönlü hareketleri hızlandırdı.

TÜRKİYE PİYASASINA NASIL YANSIDI?

ABD'deki bu "kırmızı" tablo, anında Türkiye piyasalarına da sirayet etti. Ons altındaki gevşeme, Dolar/TL kurundaki yatay seyirle birleşince Gram Altın fiyatlarında da aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram Altın: 5.714,40 TL seviyelerinde seyrediyor.

Çeyrek Altın: 9.555,00 TL bandında alıcı buluyor.

Cumhuriyet Altını: 38.069,00 TL sınırında tutunmaya çalışıyor.

RÜZGAR TERSİNE Mİ DÖNÜYOR? UZMANLAR NE DİYOR?

Yatırımcının en çok merak ettiği soru: "Panik satışı yapmalı mıyım?"

Piyasa uzmanlarına göre şu anki tablo bir "çöküş" değil, sağlıklı bir "düzeltme" (correction) hareketi. Yıl sonu için ons altında 4.500 dolar hedeflerinin hala masada olduğunu belirten analistler, bu tip geri çekilmelerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için "alım fırsatı" yaratabileceğini vurguluyor.

*Uzman Uyarısı:

"ABD verileri hala belirsiz. Anlık düşüşlerde panikleyip elinizdeki varlığı ucuza kaptırmayın. Piyasa şu an sadece nefes alıyor."*

NE YAPMALI?

Elinizde altın varsa; şu anki düşüşün teknik bir düzeltme olduğunu bilerek soğukkanlı kalmakta fayda var. Altın borcu olanlar veya yatırım yapmak isteyenler için ise bu "kırmızı" günler, treni yakalamak için son bir şans olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.