Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası’nın bu ay faiz indirmemesi yönündeki görüşlere katılmadığını belirterek, “Gerçekleşen enflasyon yüzde 33,3, gelecek bir yıla ilişkin piyasa beklentisi yüzde 23,3. Politika faizi ise yıllık basit yüzde 40,5. Bu şartlarda faiz indirilmemesi için bir neden göremiyorum” ifadelerini kullandı.

“BİR ZAMANLAR ŞAHİN, ŞİMDİ İNDİRİMDEN YANA”

İbrahim Turan, 7 Haziran 2006’da katıldığı ilk PPK toplantısında faiz artırımı konusunda ısrarcı olduğunu hatırlatarak, o dönemde “şahin” olarak bilinen bir merkez bankacısı olduğunu vurguladı. Ancak bugün, mevcut ekonomik göstergelere bakıldığında faiz indiriminin daha uygun olacağını düşündüğünü söyledi.

PİYASANIN GÖZLERİ PPK TOPLANTISINDA

Ekonomistlerin büyük bölümü bu ay politika faizinde değişiklik beklemese de, Turan’ın bu açıklaması piyasa çevrelerinde tartışma yarattı.

Merkez Bankası, yılın geri kalanında enflasyondaki düşüş eğilimini koruyarak politika faizini kademeli şekilde indirmeye başlayabilir yorumları da artıyor.

Turan’ın açıklaması, “Bir zamanların şahin merkez bankacısı bile faiz indirimini savunuyorsa, PPK’da yeni bir dönem mi başlıyor?” sorusunu akıllara getirdi.