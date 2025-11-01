“Balon patladı ama bu düşüş, altına girmek isteyenler için fırsat kapısını aralıyor” diyen Memiş, Kasım ayını kritik dönem olarak işaret etti.

“KORKUNUN OLDUĞU YERDE FIRSAT VARDIR”

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin yatırımcıları tedirgin etmemesi gerektiğini belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Korkunun olduğu yerde fırsat vardır. Şu anda yaşanan geri çekilme geçici. Gram altında 5.500 TL, ons altında 4.000 dolar seviyeleri güçlü destek bölgesi. Bu seviyeler test edilirse, altına uzun vadeli giriş için en doğru zaman olur.”

Memiş, bu dönemde kısa vadeli panik satışlarından uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, “Altınını satan daha pahalı almak zorunda kalabilir” uyarısında bulundu.

KASIM ORTASI YENİ ALIM FIRSATI OLABİLİR

Uzman isim, özellikle Kasım ortasında kısa süreli bir geri çekilme beklediğini ve bunun yılın son alım fırsatı olabileceğini söyledi:

“Kasım ayının ikinci haftası itibarıyla fiyatlar bir kez daha gevşeyebilir. Bu dönemde piyasayı izleyen, doğru zamanda hamle yapan yatırımcı yıl sonuna kadar kazançlı çıkabilir.”

Memiş, 2026 yılına kadar altın ve gümüşte yeni bir yükseliş döngüsünün başlayacağını, sabırlı yatırımcıların bu dönemde avantaj sağlayacağını ifade etti.

“ALTININI SATAN PİŞMAN OLUR”

Piyasalardaki ani satış dalgalarına karşı temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, “Elinde altın olan yatırımcı sabırlı davranmalı, bu dönemi korkuyla değil fırsat gözüyle değerlendirmeli” dedi.

“Panikle hareket edenler geçmişte hep zarar etti. Kasım ayında alım yapanlar, 2026’da altın değerinde kazanç görecek.”

GÜMÜŞE DİKKAT ÇEKTİ

Memiş ayrıca gümüş için de dikkat çekici bir tahminde bulundu:

“2026 itibarıyla gümüşün performansı altını geçebilir. Uzun vadede portföylerde gümüşe yer açmak faydalı olur.”

İslam Memiş’in analizine göre Kasım ayı, altın almak isteyenler için dönüm noktası olabilir. 5.500 TL seviyeleri güçlü destek olarak öne çıkarken, bu süreci sabırla bekleyen yatırımcılar 2026’da yüksek kazanç potansiyeline sahip olabilir.