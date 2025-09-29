XAG/USD paritesine bakıldığında, fiyatın haftalardır yükselen kanal içerisinde istikrarlı bir şekilde hareket ettiği görülüyor. 46 dolar seviyelerinden destek bulan gümüş, 47 doların üzerine çıkarak kanalın üst bandına temas etti. Teknik uzmanlar, bu görünümün trendin sağlıklı işlediğine işaret ettiğini vurguluyor.

Kanalın alt çizgisi 44,80 dolar seviyesinde güçlü bir destek oluştururken, kısa vadede 46,00 – 46,20 bandı kritik savunma hattı olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar için en önemli eşiklerden biri ise 47,80 – 48,00 dolar aralığı. Bu bölgenin aşılması halinde 49,82 dolar seviyesinin gündeme gelmesi bekleniyor.

DÜZELTME ALIM FIRSATI MI?

Son günlerde yaşanan hafif geri çekilme, birçok yatırımcı tarafından sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendiriliyor. Analistler, aşırı alım bölgesine yaklaşan göstergelerin kâr realizasyonlarını tetiklediğini, ancak orta vadeli trendin güçlü kaldığını belirtiyor. Bu da düzeltmelerin yeni alım fırsatları yaratabileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

HEDEFTE 50 DOLAR VAR

Gümüşte gözler şimdi kanalın üst bandında. 47,80 dolar üzerinde kalıcı kapanışlar görülmesi durumunda 49,80 dolar seviyesinin test edilmesi sürpriz olmayacak. Hatta piyasalarda “düzeltme sonrası 50 dolar” söylemleri giderek daha fazla dillendirilmeye başlandı. Bu seviye, psikolojik eşik olmasının yanı sıra yeni bir ralli dalgasının önünü açabilecek potansiyele sahip.

KÜRESEL FAKTÖRLER ETKİLİ

ABD’de faiz politikaları, jeopolitik riskler ve altınla birlikte artan güvenli liman talebi gümüş fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle dolar endeksindeki dalgalanmalar ve Fed’in faiz beklentilerine dair açıklamaları, gümüşün yönü üzerinde kritik rol oynuyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Kısa vadeli yatırımcılar için 46 dolar seviyesi stop-loss noktası olarak öne çıkarken, orta-uzun vadeli yatırımcıların kanal trendini takip etmeleri tavsiye ediliyor. Uzmanlara göre, mevcut düzeltme süreci, daha güçlü bir yükselişin başlangıcı olabilir.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR