Bank of America, WisdomTree ve Citi Research gibi kurumların raporlarına göre 2026 yılında ons fiyatı 60 doların üzerine çıkabilir. Bu, gram bazında yaklaşık 1,90 – 2,00 dolar, yani 65 – 70 TL seviyelerine denk geliyor. Uzmanlar, bu hareketin 2011 yılındaki tarihi zirvenin dahi ötesine geçebileceğini belirtiyor.

TEKNOLOJİ VE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ GÜMÜŞÜ TAŞIYOR

Yükselişin ardındaki temel güç “yeşil enerji devrimi”. Gümüş; güneş panelleri, elektrikli araç bataryaları, 5G altyapısı ve medikal teknolojilerde kilit rol oynuyor. 2025 itibarıyla arz açığı beşinci yılına girmiş durumda ve madencilik üretimi talebi karşılamaktan hâlâ uzak. Bu tablo, arz-talep dengesinin 2026’ya kadar gümüş lehine kalacağı beklentisini güçlendiriyor.

“AMA...”

Dev bankaların raporlarında tek bir cümle öne çıkıyor: “2026’da rekor kıracak, ama herkes kazanamayacak.” Bu ifadenin arkasında ne olduğu açıklanmasa da piyasada büyük oyuncuların pozisyon değiştirmeye hazırlandığı konuşuluyor. Analistler, gümüşün yüksek oynaklığı nedeniyle ani düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu, özellikle 2026 ortasına kadar yaşanabilecek suni ralliler sonrası kâr satışlarının sertleşebileceğini belirtiyor.

GRAM BAZINDA NE ANLAMA GELİYOR?

Bugün itibarıyla ons fiyatı 52 dolar seviyelerinde olan gümüş, 2026 hedeflerinin gerçekleşmesi halinde gram başına 65 TL üzerini test edebilir. Bu da 100 bin TL’lik bir yatırımı iki yıl içinde yaklaşık 125–135 bin TL aralığına taşıyabilir.

2026 yılı, gram gümüş için ya “yeni bir tarih” yazılacak ya da “sabırsız yatırımcılar” için bir ders yılı olacak gibi görünüyor. Küresel faiz indirimleri, dolar endeksindeki zayıflama ve yeşil dönüşüm yatırımları bu hikâyenin üç temel ayağını oluşturuyor.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR