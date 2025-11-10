İslam Memiş, özellikle küçük yatırımcılara yaptığı çağrıda dikkat çekici ifadeler kullandı:

“Gram gümüş yatırımcısı son bir yıldır sabırla bekliyor. Fiyatlar 60-67 TL bandında sıkıştı ama bu dönem sona ermek üzere. Bu seviyelerde alım yapanlar orta vadede kazançlı çıkacaktır. Sabredenler kazanacak.”

Memiş, gram gümüşün altına kıyasla halen oldukça ucuz kaldığını, bu nedenle gümüşün altına göre daha fazla potansiyel barındırdığını vurguladı. Özellikle 2026’ya kadar sanayi talebinde artış beklediğini belirten uzman, “Yeşil enerji yatırımları, güneş paneli üretimi ve batarya teknolojilerinde gümüş talebi hızla artıyor. Bu da fiyatları uzun vadede destekleyecek” ifadelerini kullandı.

68 TL ÜZERİ KALICILIK RALLİ BAŞLATABİLİR

Teknik görünümde ise kritik eşik net: “Gram gümüşte 68 TL seviyesi önemli bir direnç. Bu eşiğin aşılması halinde kısa vadede 70 TL, ardından 72 TL hedefleri gündeme gelecektir. Özellikle 68 TL üzeri günlük kapanışlar, trendin yönünü yukarı çevirecektir.”

Memiş’e göre gram gümüşün 65 TL altına gerilemesi ise “fırsat bölgesi” olarak değerlendirilmeli. Analist, bu tür geri çekilmelerde panik yapılmaması gerektiğini belirterek kademeli alım stratejisine dikkat çekti:

“Gram gümüşte kısa vadeli oynaklık kaçınılmaz. Ancak her düşüş yeni bir fırsat yaratır. Elinde nakdi olan yatırımcılar bu seviyelerde pozisyon alabilir.”

“ALTINA GÖRE DAHA PARLAK BİR YIL OLABİLİR”

Memiş, 2025’in son çeyreği ve 2026’nın ilk yarısı için gümüşün altına göre daha güçlü performans sergilemesini bekliyor:

“Altın yatırımcısı güvenli limanda kalmayı tercih ediyor ancak getiri potansiyeli açısından gümüş öne çıkıyor. Gram gümüşün 70 TL üzerine yerleşmesi durumunda, yıl sonuna kadar 75 TL seviyeleri sürpriz olmayacaktır.”

YATIRIMCIYA UYARI: PANİK ALIMINDAN KAÇININ

Analist, kısa vadeli haber akışlarına göre pozisyon alan yatırımcılara da uyarıda bulundu:

“Piyasa dedikodularına göre al-sat yapmak yatırımcının en büyük hatasıdır. Gümüş, tıpkı altın gibi sabır ister. Uzun vadede kazandıran bir emtia, ancak ani alım-satımlarda zarar riski çok yüksek.”

GENEL DEĞERLENDİRME

Küresel ekonomideki yavaşlama, merkez bankalarının faiz indirim sinyalleri ve enerji dönüşüm politikaları, gümüş fiyatlarını destekleyen ana unsurlar arasında. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026’ya kadar kademeli faiz indirimi beklentisi, değerli metallerdeki ilgiyi artırabilir.

İslam Memiş, bu sürecin “sabırla pozisyon koruyan” yatırımcıların lehine gelişeceğini belirtti. Uzman isme göre, gümüş altından daha sert yükselecek ama daha oynak olacak.

Gram gümüşte 68 TL seviyesi kırılırsa, 70 TL ve üzeri hedefler artık teknik olarak masada. Fakat bu süreçte en önemli strateji, ani yükselişlerde panik alımı yapmak yerine kademeli ilerlemek.