Gümüş, yıl başından bu yana %77’yi aşan bir değer kazancıyla yatırımcıların gözdesi haline geldi. Spot piyasada 51 dolar seviyelerine kadar yükselen gümüş fiyatı, son haftalarda artan kar satışları ve global tahvil faizlerindeki oynaklık nedeniyle bir miktar geri çekildi.

Goldman Sachs’ın son raporunda bu tabloya dikkat çekilerek, “gümüş fiyatları olağanüstü bir ralli gerçekleştirdi, ancak kısa vadede bu yükselişin sindirilmesi için bir düzeltme dönemi yaşanabilir” ifadelerine yer verildi.

BANKAYA GÖRE GÜMÜŞTE UZUN VADELİ POTANSİYEL GÜÇLÜ

Raporda, gümüşün temel dinamiklerinin hâlâ güçlü olduğu vurgulanıyor. Özellikle yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, güneş panelleri ve yarı iletken üretimi gibi sektörlerdeki talep artışı, gümüşün stratejik önemini artırıyor.

Goldman Sachs analistleri, bu gelişmelerin etkisiyle orta vadede gümüş fiyatlarının yeniden yukarı yönlü bir hareket sergileyebileceğini belirtiyor. Ayrıca, merkez bankalarının 2025 boyunca faiz indirim sürecine girmesinin dolar üzerindeki baskıyı artıracağı ve bunun da değerli metallere destek olacağı ifade ediliyor.

“VOLATİLİTE ARTABİLİR” UYARISI

Bankanın değerlendirmesinde, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının ve enflasyon verilerinin piyasalar üzerinde belirleyici olacağı vurgulandı. Analistler, yatırımcıları kısa vadeli sert dalgalanmalara karşı dikkatli olmaya çağırdı:

“Gümüş, küresel likidite koşullarına karşı oldukça hassas bir emtia. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak Fed tutanakları ve enflasyon verileri, fiyatlamalarda ani hareketlere neden olabilir. Bu dönemde temkinli pozisyon almak mantıklı olacaktır.”

TEKNİK GÖRÜNÜM: 50 DOLAR ÜZERİ KRİTİK EŞİK

Teknik açıdan bakıldığında, 50 dolar seviyesi önemli bir destek, 52-53 dolar aralığı ise güçlü bir direnç bölgesi olarak izleniyor. Eğer gümüş bu bandın üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, analistlere göre 60 dolar hedefi yeniden gündeme gelebilir.

Ancak bu seviyenin altında yaşanacak kapanışlar, 47 dolar civarına kadar geri çekilme riskini barındırıyor.

KISA VADEDE DİNLENME, UZUN VADEDE FIRSAT

Goldman Sachs raporunun genel değerlendirmesi, gümüş piyasasında kısa vadeli düzeltmelerin “yükseliş trendini bozmayacağı” yönünde. Banka, gümüşün 2025’in ikinci yarısında yeniden güç kazanabileceğini ve yatırımcıların bu dönemi “toplama fırsatı” olarak değerlendirebileceğini belirtti.