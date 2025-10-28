Altın ve gümüş piyasalarına ilişkin görüşleriyle yatırımcıların dikkatle takip ettiği finans analisti İslam Memiş, gram gümüşte hedeflerin korunduğunu açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, “Planımızda değişiklik yok” diyen Memiş, hem ons hem gram cephesinde stratejisini güncel fiyatlarla paylaştı.

ONS GÜMÜŞTE 49–45 DOLAR ARALIĞINA DİKKAT

Memiş’in açıklamasında öne çıkan ilk başlık ons gümüş oldu. Analiste göre fiyatlamalarda kısa süreli geri çekilmeler görülse de orta vadeli beklentiler güçlü duruyor. Memiş, alım planını şu şekilde sıraladı:

• 49 dolar: yüzde 50 pozisyon

• 47 dolar: yüzde 25 pozisyon

• 45 dolar: yüzde 25 pozisyon

Şu anda ons gümüşün 46,69 dolar seviyesinde işlem gördüğünü belirten Memiş, bu seviyelerin yatırımcılar için takip edilmesi gereken kritik bölgeler olduğuna işaret etti.

GRAM GÜMÜŞTE 65 TL HEDEFİ GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR

Gram tarafında ise stratejide bir değişiklik yok. Memiş’in planına göre:

• 65 TL: yüzde 50

• 63 TL: yüzde 25

• 62 TL: yüzde 25

Güncel fiyatın 62,98 TL olduğunu vurgulayan Memiş, özellikle 65 TL seviyesinin hedef olarak masada durmaya devam ettiğini söyledi.

“74 TL’DEN ALMAYANLARI TEBRİK EDERİM” MESAJI

Memiş, geçmiş dönemde yükseliş yaşandığında alım yapmayan yatırımcılara da dikkat çekti.

“54 dolar ons gümüş, 74 liradan gram gümüş almayanları tebrik ederim” ifadelerini kullanarak yükseliş fırsatlarının kaçırılmaması gerektiğine değindi.

Bu sözler, yatırımcı psikolojisi açısından “yüksekten almak” korkusunun fırsat kaybına yol açabileceği şeklinde yorumlandı.

KÜRESEL EKONOMİ VE EMTİA DÖNGÜSÜ GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Analistler, küresel çapta devam eden enflasyon riskleri, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik gelişmelerin değerli metallere olan ilgiyi artırmaya devam ettiğini belirtiyor. Gümüşün yalnızca yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda elektronik, savunma sanayi, güneş panelleri ve batarya teknolojileri gibi alanlarda artan bir kullanım hacmine sahip olduğu biliniyor.

Bu çerçevede uzun vadede arz-talep dengesi lehine gelişmelerin fiyatlamalara yansıyabileceği ifade ediliyor.

YATIRIMCILAR İÇİN MESAJ: RİSK YÖNETİMİ ŞART

Memiş’in paylaşımları, gümüş yatırımı düşünenler için yol gösterici nitelikte olsa da uzmanlar, her yatırımcının kendi risk iştahına göre hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Fiyat oynaklığının arttığı dönemlerde, kademeli alım stratejisinin daha etkili bir yöntem olabileceği ifade ediliyor.