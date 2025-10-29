Kripto para piyasası son 24 saatte özellikle düşük piyasa değerli altcoinlerde çarpıcı hareketlere sahne oldu. Büyük projelerde fiyatlar daha sakin seyrederken, liste sıralamasında gerilerde yer alan bazı tokenlar yatırımcılarına kısa sürede yüksek kazançlar sağladı. Bazı coin’lerde yükseliş oranı yüzde 100’ün üzerine çıkarak dikkat çekti.

LİKİDİTE AZ, VOLATİLİTE ÇOK

Ani fiyat sıçramalarının en önemli sebebi düşük likidite. Hareket alanı dar olan coinlerde sınırlı miktarda alım bile fiyatın hızla yukarı taşınmasına neden oluyor. Bu yapı; sosyal medya yönlendirmeleri, topluluk etkisi ve kısa vadeli al-sat stratejileriyle birleştiğinde volatiliteyi zirveye taşıyor.

TEMEL GELİŞME DEĞİL, FOMO ETKİSİ

Uzmanlara göre bu tokenlardaki yükselişlerin büyük bölümü temel haber akışına dayanmıyor. Piyasaya yeni adım atan ve kullanım alanı net olmayan projelerde fiyatlama daha çok topluluk beklentileri üzerinden ilerliyor. Kâr satışlarının da benzer hızla gelebileceği uyarısı yapılıyor.

BURT VE BENZERİ YENİ PROJELER DİKKAT ÇEKİYOR

Son saatlerde en çok konuşulan coinler arasında BURT öne çıkıyor. Piyasaya kısa süre önce giren bu tarz tokenlarda fiyat, ağırlıklı olarak sosyal medya ilgisiyle şekilleniyor. Bu nedenle zamanlama, kazanç-kayıp dengesi açısından kritik önem taşıyor.

BİTCOİN YATAY, ALTCOİNLER AGRESİF

Kripto piyasasında risk iştahı yüksek seyretmeye devam ediyor. Bitcoin’in yatay hareketine rağmen altcoin kanalındaki agresif ralliler, kısa vadeli fırsat kovalayan yatırımcıların hız kesmediğini ortaya koyuyor. Ancak sürdürülebilirlik konusunda belirsizlik sürüyor.

HIZLI YÜKSELİŞ, HIZLI DÜŞÜŞ GETİREBİLİR

“Uyurken zengin eden ralli” bazı yatırımcılara kısa sürede kazanç sağlasa da aynı sertlikte geri çekilmeler de yaşanabiliyor. Analistler, yüksek volatilite dönemlerinde risk yönetiminin hayati olduğuna dikkat çekerek yatırımcıları temkinli olmaya çağırıyor.

YÜKSELİŞ LİSTESİNİN LİDERİ: BURT

Listenin zirvesinde yer alan BURT, yüzde 149’un üzerinde değer kazanarak günün en dikkat çeken performansını sergiledi. Kaspa ekosisteminde bir meme token olarak çıkarılan BURT’ın kullanım alanı henüz netleşmiş değil. Proje, tamamen topluluk güdümlü şekilde ilerliyor.

CRYPTALK (TALK) – MERKEZİYETSİZ MESAJLAŞMA VİZYONU

Listenin ikinci sırasında yer alan CrypTalk, kripto kullanıcılarına güvenli mesajlaşma, cüzdandan cüzdana iletişim ve transfer özellikleri sunmayı hedefleyen bir proje. TALK token, platform içi hizmetlerde kullanılmak üzere tasarlanıyor.

QUBETİCS (TICS) – WEB3 ENTEGRASYON HEDEFİ

Üçüncü sıradaki Qubetics, farklı blok zincirleri tek çatı altında toplayarak cüzdan, DeFi ve gizlilik odaklı hizmetleri kolaylaştırmayı amaçlayan bir altyapı projesi. Erken aşamada olmasına rağmen artan ilgiyle birlikte güçlü bir fiyat hareketi kaydetti.

HOLDCOİN (HOLD) – “TUT KAZAN” MODELİ

HOLD, kullanıcıların tokenlarını cüzdanda tutarak ödül elde etmesine dayanan bir sisteme sahip. Oyunlaştırılmış yapısı sayesinde özellikle kısa vadeli spekülatif ilgiyi kendine çekiyor.

RZTO – MOBİL HİZMETLERE KRİPTO ENTEGRASYONU

Mobil abonelik ekonomisini Web3’e taşımayı amaçlayan RZTO, telefon hatları, veri paketleri ve lokal ağ erişiminde token tabanlı avantajlar sunmayı hedefliyor. Yatırımcı ilgisi artarken volatilite de yüksek.

TOKABU (TOKABU) – ŞANS VE OYUN TEMASI

Şans oyunları temelli bir topluluk projesi olan Tokabu, yüksek arz ve düşük fiyat yapısıyla daha çok kısa süreli işlem stratejilerinde kullanılan coin’ler sınıfına giriyor.

PUP – NİŞ KULLANIM ALANI

Niş bir sektöre hitap eden PUP, proje yönetimine göre belirli cins evcil hayvan pazarında işlemlerde kullanılabiliyor. Reel dünyaya bağlanma iddiası ilgi topluyor fakat henüz yaygın değil.

YAMASWAP (YAMA) – DEFİ VE YAPAY ZEKÂ BULUŞMASI

Yamaswap, kullanıcıların kripto portföylerini yapay zekâ destekli endeks ve ETF’ler aracılığıyla yönetmesini amaçlayan bir DeFi girişimi. Teknoloji odaklı yapısı yatırımcı odağını artırıyor.

YACHTSCOİN (YTC) – LÜKS PAZAR BAĞLANTILI TOKEN

YTC, konsept olarak denizcilik ve yat sektöründe dijital varlık kullanımını genişletmeyi hedefliyor. Projenin ticari geçiş aşamaları devam ediyor.

PHİLCOİN (PHL) – SOSYAL YARDIM AMAÇLI EKOSİSTEM

Listenin son sırasında yer alan Philcoin, bağış ve yardım süreçlerini blok zincirine taşıyarak daha şeffaf ve izlenebilir hale getirme iddiasıyla geliştiriliyor.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR