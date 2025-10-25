Dijital varlık piyasasında kayıplar küresel ölçekte artarken, Chainalysis’in son verileri dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Temmuz 2024 - Haziran 2025 dönemini kapsayan rapora göre, Türkiye kripto paralarda “en fazla değer kaybı yaşayan” ülke olarak zirvede yer aldı.

200 Milyar Dolarlık Dev Hacim

Rapora göre Türkiye’deki kripto varlık hareketlerinin toplam değeri 200 milyar dolar seviyesine ulaşarak, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde açık ara fark yarattı. Bu tutar; Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin toplamını bile geride bıraktı.

Her ne kadar tablo “en fazla kaybeden ülke” olarak yorumlansa da, raporda belirtilen rakamlar aslında Türkiye’de kripto para kullanımının ne kadar yaygınlaştığını ve yüksek işlem hacimlerinin hem bireysel hem kurumsal düzeyde arttığını gösteriyor.

Stablecoin ve Döviz Kısıtı Etkisi

Uzmanlara göre Türkiye’nin zirvede olmasının temel nedenlerinden biri, yerel para birimindeki oynaklık ve stablecoin’lerin günlük hayatın parçası haline gelmesi. Özellikle Tether (USDT) ve USDC gibi sabit kripto paralar, son dönemde döviz işlemleri, e-ticaret ve sınır ötesi ödemelerde yaygın biçimde kullanılmaya başladı.

Kripto ekosisteminde aktif kullanıcı sayısının 8 milyonu aşması, Türkiye’yi yalnızca MENA değil, küresel ölçekte ilk 10 pazar arasına taşıdı.

“Zirve” Hem Acı Hem Gerçek

Uzmanlar, bu tabloyu iki yönlü değerlendiriyor:

Bir yandan kripto ekonomisinin yaygınlaşması ve finansal sistem dışındaki alternatiflerin güçlenmesi olarak okunurken, diğer yandan yüksek volatilite nedeniyle yatırımcıların ciddi kayıplar yaşadığı da bir gerçek.

Kripto araştırmacıları, “Türkiye artık sadece borsada değil, blockchain dünyasında da lider konumda. Ancak bu liderlik her zaman kazanç anlamına gelmiyor,” değerlendirmesinde bulunuyor.