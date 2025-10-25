Rapora göre Garanti BBVA, Halkbank ve İş Bankası’nın net kâr rakamlarında hem çeyreklik hem yıllık bazda ciddi artışlar bekleniyor.

Bu tablo, bankacılık endeksinin (XBANK) son haftalardaki yükselişinde de belirleyici rol oynuyor.

GARANTİ BBVA (GARAN): 10 MİLYAR TL’YE YAKIN KÂR BEKLENTİSİ

Garanti BBVA’nın üçüncü çeyrekte yaklaşık 9,98 milyar TL net kâr açıklaması bekleniyor. Bu, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6, yıllık bazda ise yüzde 36’lık bir artış anlamına geliyor.

Uzmanlara göre, Garanti’nin kârında artan kredi hacmi ve dijital bankacılık gelirlerinin önemli katkısı bulunuyor.

Ayrıca tahvil portföyünden elde edilen yüksek faiz getirileri de bankanın net faiz marjını destekleyecek ana kalemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ekonomistlere göre bankanın sürdürülebilir kâr artışını koruması, yabancı yatırımcı ilgisini yeniden canlandırabilir. Bu nedenle GARAN hisseleri üçüncü çeyrek bilanço döneminde yatırımcı takibinde olacak.

HALKBANK (HALKB): KÂRDA GÜÇLÜ TOPARLANMA SİNYALİ

Kamu tarafında en dikkat çekici yükseliş Halkbank’ta bekleniyor. Bankanın üçüncü çeyrekte 7,6 milyar TL net kâr açıklaması öngörülüyor. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre yüzde 52, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 156 artışa işaret ediyor.

Uzmanlar, Halkbank’ın kredi yapılandırmalarında elde ettiği gelirlerin ve yeniden değerleme kalemlerinin kâra ciddi katkı sağlamasını bekliyor. Ayrıca bireysel kredilerdeki genişleme, faiz farkı avantajıyla birlikte bankanın aktif kârlılığını yukarı taşıyabilir.

Kamu bankaları genelinde kârlılığın toparlanma eğilimine girdiği, Halkbank’ın ise bu süreçte en hızlı ivme yakalayan kurum olacağı belirtiliyor.

İŞ BANKASI (ISCTR): 13,6 MİLYAR TL KÂRLA ÖNE ÇIKACAK

PhillipCapital verilerine göre Türkiye İş Bankası üçüncü çeyrekte 13,6 milyar TL civarında net kâr açıklayacak. Bu, çeyreklik bazda yüzde 22 düşüşe rağmen, yıllık bazda yüzde 145’lik etkileyici bir artış anlamına geliyor.

Analistler, ikinci çeyrekte yüksek baz etkisine rağmen bankanın net faiz gelirlerinde ve komisyon kalemlerinde güçlü performansını sürdürmesini bekliyor.

Tahvil getirilerindeki yükseliş, İş Bankası’nın menkul kıymet portföyüne pozitif yansırken; aktif rasyosundaki dengeli yapı, kârlılığın sürdürülebilirliğini destekliyor. Uzmanlara göre, üçüncü çeyrek sonuçları İş Bankası’nı yıl sonu hedeflerinde en güçlü adaylardan biri haline getirebilir.

SEKTÖR GENELİ: YÜKSEK FAİZ ORTAMINDA KÂR ARTIŞI

PhillipCapital raporunda, 2025’in üçüncü çeyreğinde bankacılık sektörünün genel olarak yüksek faiz ortamına rağmen kâr artışı kaydettiği belirtiliyor.

Kredi büyümesindeki yavaşlamaya karşın net faiz marjlarının hâlâ güçlü seyrettiği, mevduat rekabetinin ise bankaların fonlama maliyetlerini sınırlı etkilediği ifade ediliyor. Analistler, yılın son çeyreğinde bilanço açıklamalarıyla birlikte sektörde temettü potansiyelinin yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ BANKA HİSSELERİNDE

Borsa İstanbul’da XBANK endeksi, yılın ikinci yarısında güçlü bir ralli sergilerken, açıklanacak üçüncü çeyrek bilançoların bu ivmeyi koruyup koruyamayacağı merak konusu.

Garanti, Halkbank ve İş Bankası başta olmak üzere büyük bankaların sonuçları hem endeks yönü hem de piyasa güveni açısından belirleyici olacak.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.