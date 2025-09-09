Gram gümüş, son dönemde dikkat çekici bir yükseliş ivmesi yakaladı. Özellikle 2025 yılı itibarıyla ons gümüşte yaşanan dalgalanmalar ve Türk Lirası’nın küresel gelişmeler karşısındaki kırılgan yapısı, gram gümüş fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. TradingView verilerine göre 54,48 TL seviyelerinde işlem gören gram gümüş, uzun vadeli grafiklerde 137 TL hedefini gündeme getiriyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Grafikte yer alan uzun vadeli trend kanalı, gram gümüşün halen yükseliş trendini koruduğunu işaret ediyor. 2010 ve 2020 yıllarında görülen zirveler sonrası yaşanan düzeltmelerin ardından, fiyatın yeniden yukarı yönlü kırılma göstermesi dikkat çekici.

Teknik indikatörler, özellikle RSI tarafında önceki “Bear” bölgelerinin test edilmesine rağmen yükseliş momentumunun devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu bağlamda, 137,80 TL seviyesinin orta-uzun vadede güçlü bir hedef olarak öne çıktığı söylenebilir.

Kısa vadede ise 55 TL direncinin aşılmasıyla birlikte alım iştahının arttığı, 42 TL’nin ise en güçlü destek konumu olarak çalıştığı görülüyor.

KÜRESEL VE SİYASİ GELİŞMELERİN ETKİSİ

Gram gümüş fiyatlarının seyrinde sadece teknik veriler değil, siyasi ve ekonomik gelişmeler de büyük rol oynuyor. ABD ve Avrupa’daki faiz politikaları, Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler ve Türkiye’nin iç siyasi gündemi yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. Özellikle seçim sürecine giren Türkiye’de siyasi belirsizliklerin TL üzerinde baskı oluşturması, gram gümüşün yukarı yönlü hareketini destekleyen faktörlerden biri.

Küresel çapta artan resesyon endişeleri, merkez bankalarının rezerv politikaları ve Çin’in emtia talebindeki hareketlilik de gümüş fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlar arasında.

Gram gümüş, teknik olarak güçlü bir yükseliş trendinde ilerlerken, 137 TL hedefi orta-uzun vadede yatırımcıların radarına girmiş durumda. Ancak bu seviyeye ulaşmada hem küresel siyasi dengeler hem de Türkiye’nin ekonomik ve politik gelişmeleri belirleyici olacak. Yatırımcıların bu süreçte hem teknik hem de temel dinamikleri yakından izlemesi kritik önem taşıyor.

