Maloney, uzun yıllardır altın–gümüş döngülerini takip eden, para tarihi üzerine çalışan ve yaptığı isabetli tahminlerle bilinen bir isim. Son programında yaptığı değerlendirme ise bugüne kadarki en iddialı gümüş projeksiyonu olarak kayda geçti: “Gram gümüşte üç haneli fiyatlar artık bir ihtimal değil; yaklaşan bir gerçek.”

MERKEZ BANKALARI GÜMÜŞE DÖNÜYOR: RUSYA, SUUDİ ARABİSTAN VE HİNDİSTAN SAHAYA GİRDİ

Maloney, son iki yılda merkez bankalarının gümüş tarafında attığı adımların, metal için yeni bir “parasal rol” yarattığını belirtiyor. Bu tabloyu değiştiren üç kritik gelişme bulunuyor: Rusya: Devlet Rezervlerine Gümüş Ekleyen İlk Ülke Rusya, üç yıl boyunca toplam 500 milyon doların üzerinde gümüş alımını resmi programa bağladı.

Bu, tarihte çok nadir görülen bir devlet politikası. Analist Alan Hibbard’ın yorumu çarpıcı: “Altın–gümüş rasyosu 20’ye dönerse, Rusya bu alımlarla 2 trilyon dolar değerinde altın eşdeğeri elde etmiş olacak.”

SUUDİ ARABİSTAN: MERKEZ BANKASI SİLVER ETF’LERİNE GİRDİ

Suudi Merkez Bankası, gümüş ETF’lerine 40 milyon dolarlık yatırım yaptı. Maloney ETF’lere güvenmese de “önemli olan nasıl aldığı değil, alıma başlamış olmaları” diyerek bu adımı tarihi bir sinyal olarak yorumluyor.

HİNDİSTAN: GÜMÜŞ ALTIN GİBİ TEMİNAT OLDU

Hindistan Merkez Bankası, gümüşü ilk kez altın ile aynı şekilde teminat gösterilebilir varlık kabul etti. RBI, gümüş için altının onda biri oranında değerleme yaptı. Bu oran şu anki piyasa gerçeği olan 85:1’e çok uzak. Maloney’ye göre bu, Hindistan’ın gümüşün gelecekte çok daha değerli olacağına inandığını gösteriyor.

“SIKÇA SORULAN SORULAR” (SSS)

Gümüş neden tekrar gündeme geldi?



Merkez bankalarının gümüş alımına başlaması, kritik metal ilan edilmesi ve küresel arz açığının hızla büyümesi fiyatların yukarı yönlü potansiyelini artırdı.

Mike Maloney üç haneli fiyat derken neyi kastediyor?



Analiste göre gram gümüşte 100 TL üzeri fiyatların görülmesi, mevcut küresel koşullar nedeniyle artık “makul bir senaryo.” Hatta uzun vadeli projeksiyonlarda çok daha agresif hedefler bulunuyor.

Ulusal güvenlik vurgusu ne anlama geliyor?



ABD, Çin ve Avustralya’nın gümüşü “kritik mineral” olarak tanımlaması; enerji teknolojileri, çip üretimi, savunma sanayi ve AI altyapısında gümüşün vazgeçilmez hâle geldiğini gösteriyor. Bu da devletlerin daha fazla gümüş stoklaması anlamına geliyor.

Arz neden fiyatları tehdit ediyor?



Dünya her yıl tükettiğinden daha az gümüş üretiyor. Stoklar düşüyor, fiziki talep artıyor ve özellikle Çin’deki envanterler hızlı bir çöküş eğiliminde. Bu durum fiyatların yukarı yönlü hareketine zemin hazırlıyor.

Gümüşün uzun vadeli potansiyeli ne?



Maloney’nin tarihsel karşılaştırmalarına göre:

• Enflasyona göre ayarlanmış hedef: 661 dolar/ons

• Para arzı ve ekonomik büyümeye göre hesaplanan ortalama: 900 doların üzerinde

• Piyasa zirvesinde görülebilecek seviye: 600–2.000 dolar

• Bu tahminler, gram gümüşte üç haneli fiyatlara geçişin bir başlangıç olabileceğine işaret ediyor.