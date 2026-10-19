İstanbul’da yaşanan şiddetli yağışlar ve sel felaketi, iş insanı Ali Ağaoğlu’nun borsadaki şirketine ağır darbe vurdu.

Nisan ayında 298 milyon dolar toplam şirket değeri üzerinden ve 21,10 TL hisse fiyatıyla borsa kotuna giren Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO), halka arz edildiği ilk gün hariç 6 ay boyunca bir daha arz fiyatını göremedi.

Şirket hisselerinin 8 TL sınırının da altına gerilemesiyle birlikte piyasa değeri 112 milyon dolara kadar düştü.

SEL GÖRÜNTÜLERİ DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

Şirket portföyünde yer alan konut ve ticari alanlarda çekilen sel görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca hissedeki satış baskısı daha da derinleşti.

Mali tablolardaki erime Ali Ağaoğlu’nun kişisel portföyüne de şu şekilde yansıdı:

• Nisan Ayı Halka Arz Değeri: Şirketteki yüzde 59,23'lük payının değeri 176 milyon doların üzerindeydi.

• Güncel Piyasa Değeri: Hisselerin erimesiyle Ağaoğlu’nun payının değeri 66 milyon dolara geriledi.

• Toplam Kayıp: Sadece 5 aylık süreçte yaşanan servet kaybı 110 milyon doları aştı.

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