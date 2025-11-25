Wall Street devi JPMorgan’ın "yapısal yükseliş" vurgusu yaptığı altın, 25 Kasım itibarıyla kayıplarını telafi etme yolunda güçlü adımlar atıyor. Peki, bu hareket geçici bir tepki mi yoksa yeni bir rekor rallisinin ayak sesleri mi?

DEV BANKANIN "GÜVENLİ LİMAN" TEZİ

Wall Street’in en büyük oyuncularından JPMorgan, emtia piyasalarına dair yayınladığı son notlarda altına olan güvenini koruduğunu bir kez daha gösterdi. Bankanın stratejistleri, küresel borç yükünün artması ve itibari para birimlerinin değer kaybı (debasement) riski karşısında altını "en iyi yapısal korunma aracı" olarak konumlandırıyor. JPMorgan’a göre, sadece bireysel yatırımcılar değil, merkez bankalarının da rezerv çeşitlendirme iştahı, fiyatların belirli bir tabanın altına inmesini engelleyen en büyük sigorta işlevi görüyor. Şu anki fiyat hareketleri, dev bankanın "düşüşler alım fırsatıdır" teziyle örtüşen bir tablo çiziyor ve kurumsal paranın piyasaya geri döndüğüne işaret ediyor.

FED BEKLENTİLERİ VE ONS ALTINDA SAVAŞ ALANI

Yükselişin arkasındaki kısa vadeli itici güç ise şüphesiz Fed’in para politikasına dair beklentilerdeki değişim. Fed yetkililerinden gelen ve iş gücü piyasasının soğuduğuna işaret eden "güvercin" tonlu açıklamalar, Aralık ayında bir faiz indirimi ihtimalini yüzde 70 seviyelerine taşıdı. Faiz getirisi olmayan altının en büyük rakibi olan sıkı para politikasının gevşeyecek olması, yatırımcıları yeniden sarı metale yönlendirdi.

Teknik açıdan bakıldığında ise ekranlarda kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Analistlere göre ons altının kaderini belirleyecek en kritik eşik 4.155 dolar seviyesi. Fiyatlar şu an 4.145 dolar bandında dengelenmeye çalışırken, 4.155 doların hacimli bir şekilde aşılması durumunda boğaların kontrolü tamamen ele alacağı ve fiyatı hızlıca 4.200 dolar bölgesine taşıyabileceği konuşuluyor. Aksi bir senaryoda, yani bu direncin aşılamaması durumunda ise fiyatların yeniden 4.050 dolar desteğine çekilerek güç toplamak isteyebileceği belirtiliyor.

GRAM ALTIN VE "NOEL RALLİSİ" BEKLENTİSİ

İç piyasada ise durum, ons altının hareketi ve dolar kurunun desteğiyle daha stabil bir yükseliş trendine işaret ediyor. Dolar/TL kurunun 42,40 üzerindeki güçlü duruşu, ons altındaki en ufak bir kıpırdanmayı gram altına çarpan etkisiyle yansıtıyor. Gram altın 5.660 TL seviyelerine demir atarken, teknik görünüm 5.600 TL üzerinde kalındığı sürece yönün yukarı olduğunu teyit ediyor.

Yatırımcılar için yıl sonuna yaklaşırken gelenekselleşen "Noel Rallisi" beklentisi masadaki yerini koruyor. Uzmanlar kısa vadeli volatiliteye karşı temkinli olunması gerektiğini belirtse de, JPMorgan gibi kurumların projeksiyonları orta ve uzun vadede ana trendin pozitif kalmaya devam ettiğini vurguluyor. Piyasalar şimdi, trendin devamı için ABD'den gelecek yeni veri setlerini bekliyor.