Bazı serbest fonlar yatırımcısına rekor getiriler sunarken, listenin sonundaki fonlarda ciddi sermaye erimeleri yaşandı.

ATLAS PORTFÖY PİYASAYI DOMİNE ETTİ

Ayın en çarpıcı performansı Atlas Portföy yönetimindeki "DFI - Atlas Portföy Serbest Fon"dan geldi. Fon, sadece tek bir ayda %66,22 oranında getiri sağlayerek rakiplerine büyük bir fark attı. DFI kodlu fonu, %15,32 getiri ile "BV1 - BV Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve %14,63 getiri ile "MTH - MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" takip etti. Birinci ile ikinci arasındaki yaklaşık 4 katlık getiri farkı, piyasadaki ayrışmanın boyutunu gözler önüne serdi.

GÜMÜŞ FONLARI YATIRIMCISINI GÜLDÜRDÜ

Hisse senedi fonlarındaki hareketliliğin yanı sıra, emtia tarafında gümüş fonlarının istikrarlı yükselişi dikkat çekti. Fiba Portföy, Deniz Portföy ve Garanti Portföy gibi kurumların gümüşe dayalı fonları (FPG, DMG, GTZ), Kasım ayını %10 ile %12 arasında değişen pozitif getirilerle tamamladı. Bu durum, gümüşün ay genelinde güçlü bir sığınak olduğunu gösterdi.

TRİVE VE ALLBATROSS FONLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Listenin diğer ucunda ise yatırımcılar için zorlu bir tablo oluştu. Ayın en çok değer kaybeden fonu %62,44'lük düşüşle "KID - Trive Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon" oldu. Onu %58,01'lik kayıpla "BVM - Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon" izledi.

Özellikle Allbatross Portföy'ün birden fazla fonunun (BVM, LLA, KHT) en çok kaybettirenler listesinde yer alması ve %38 ile %58 arasında değişen kayıplar yaşaması dikkat çekti. Ayrıca teknoloji sektöründeki düzeltme hareketi de fonlara yansıdı; İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlamalı Endeks Fonu (TTE) ayı %8,73 eksiyle kapattı.

ANALİST DEĞERLENDİRMESİ: RİSK ALGISI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Piyasa uzmanları, Kasım ayı verilerinin "Serbest Fon" statüsündeki enstrümanların yüksek risk-getiri profilini net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtiyor. Aynı ay içinde bir fonun %66 kazandırırken diğerinin %62 kaybettirmesi, fon seçiminde izahname incelemesinin ve profesyonel risk yönetiminin önemini bir kez daha hatırlattı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.