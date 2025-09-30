Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan 2024 yılı listesine göre genç futbolcu, geçtiğimiz yıl ödediği 24 milyon 297 bin TL’lik rekor verginin ardından bu yıl rakamı daha da artırarak 25 milyon 369 bin TL vergi ödemesiyle zirvedeki yerini korudu. Bu tablo, yalnızca futbol kariyerindeki yükselişini değil, aynı zamanda kazancını kayıt altında tutma konusundaki disiplinini de gözler önüne seriyor.

SAHADAKİ BAŞARIDAN MALİ REKORA

Galatasaray’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve ardından Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede Avrupa futbolunun da ilgisini çekmeyi başarmıştı. Transfer süreçleri, aldığı maaş ve primlerle gündem olan futbolcu, elde ettiği gelirleri şeffaf biçimde beyan ederek Türkiye’de örnek bir isim haline geldi. Futbolcuların gelirleri üzerinden sık sık vergi tartışmaları yaşanırken, Aktürkoğlu’nun “vergisini eksiksiz ödeyen” duruşu spor kamuoyunda da takdir topluyor.

KOCAELİ’NİN GURURU

1998 doğumlu yıldız, futbola başladığı ilk günden bu yana çalışkanlığıyla ön planda oldu. Bugün hem milli takımda hem de kulüp düzeyinde önemli başarılara imza atan Kerem Aktürkoğlu’nun Kocaeli listesinde zirvede olması, memleketiyle bağını da güçlü şekilde koruduğunu gösteriyor. Şehrin iş dünyasından birçok önemli ismin yer aldığı listede genç yaşına rağmen liderliği bırakmayan Aktürkoğlu, bu anlamda Kocaeli’nin gururu haline geldi.

VERGİ REKORTMENLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Türkiye’de vergi rekortmenliği, yalnızca ödenen tutarın büyüklüğüyle değil, aynı zamanda ekonomik şeffaflığın ve sorumluluğun göstergesi olarak da kabul ediliyor. Özellikle futbol dünyasında yüksek kazanç elde eden sporcuların vergilendirilmesi tartışmaları sürerken, Kerem Aktürkoğlu’nun üst üste iki yıl zirvede yer alması, vergi bilincinin önemini yeniden gündeme taşıdı.