Bir dönem göz ardı edilen değerli metal, özellikle 2020 sonrası artan enflasyon, küresel resesyon endişeleri ve merkez bankalarının parasal genişleme politikaları ile yeniden gündeme oturdu.

10 YILDA 1,52 TL’DEN 70 TL’YE: SESSİZ RALLİ

2015-2019 arasında yatay seyreden gümüş, pandemi sonrası dönemde güçlü bir ralliye başladı. 2023’te 20 TL’yi gören fiyatlar, 2024’te 34 TL’ye, 2025’te ise 70 TL’nin üzerine çıktı.

GÜMÜŞ NEDEN YÜKSELİYOR?

Gümüşteki yükselişin arkasında yalnızca yatırımcı ilgisi değil, aynı zamanda küresel arz-talep dengesindeki ciddi bozulma var.

Uzmanlara göre bu artışın temel nedenleri şöyle:

• Sanayi Talebi: Gümüş; güneş panelleri, elektrikli araçlar, yarı iletkenler ve batarya üretiminde kritik bir hammadde haline geldi. Yeşil enerji dönüşümü, gümüşe yönelik talebi hızla artırdı.

• Arz Kıtlığı: Son yıllarda başta Meksika, Peru ve Çin olmak üzere önemli üretici ülkelerde maden yatırımları yavaşladı. Bu da arz tarafında sıkışıklığa neden oldu.

• Yatırımcı İlgisi: Enflasyon endişeleri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının genişleyici politikaları yatırımcıyı “güvenli liman” olarak gümüşe yönlendirdi.

• Dolar Zayıflığı: ABD dolarındaki değer kaybı, emtia fiyatlarını genel olarak desteklerken gümüşteki ralliye de ivme kazandırdı.

ALTINI SOLLAYAN PERFORMANS

Aynı dönemde altın yatırımcısına yüksek getiri sunsa da, gümüşün yüzdesel performansı altını açık ara geride bıraktı.

Özellikle 2022 sonrası dönemde, gram bazında altın yüzde 200 civarı yükselirken, gümüşteki artış yüzde 4.500’ü aştı.

“KEŞKE 2015’TE ALSAYDIM” DEDİRTEN TABLO

13 Ekim 2015 tarihinde 1,52 TL olan gümüşün 13 Ekim 2025’te 70,12 TL’ye ulaşması, 10 yılda yaklaşık 46 katlık bir artış anlamına geliyor.

Bu süreçte 1.000 TL’lik yatırımın 46.000 TL’ye çıkması, uzun vadeli yatırımcıların “sabır” stratejisinin önemini bir kez daha gösterdi.

UZMANLARDAN 2026 YORUMLARI

Analistler, kısa vadede kar satışlarının görülse de 2026 yılı itibarıyla 100 TL üzeri seviyelerin mümkün olduğunu belirtiyor.

Özellikle elektrikli araç pazarındaki büyüme ve güneş enerjisi yatırımlarının artışı, gümüş fiyatlarını orta vadede destekleyen en güçlü faktörler olarak öne çıkıyor.