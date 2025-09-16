4 saatlik grafiklerde gümüşün yükselen bir kanal içerisinde hareket ettiği görülüyor. 42,97 dolarda test edilen zirve sonrası fiyat 42,39 dolara geri çekildi.

Analistlere göre 41,80–42,00 bandı güçlü bir destek bölgesi. Bu seviyenin altına sarkma yaşanmadıkça, düşüşler sağlıklı bir düzeltme olarak yorumlanıyor.

Kısa vadeli geri çekilmeler 41,30 ve 40,50 dolar seviyelerine kadar devam edebilir.

ORTA VADEDE TARİHİ ÇANAK FORMASYONU

Uzun vadeli grafiklerde ise çok daha çarpıcı bir görünüm ortaya çıkıyor. 2008 ve 2020 zirvelerinden oluşan geniş çanak formasyonu, gümüşün 49–50 dolar seviyesini hedeflemesine zemin hazırlıyor.

Bu bölge aynı zamanda “boyun çizgisi” olarak kabul ediliyor. Teknik analizde bu formasyonun tamamlanması halinde “çanak katlama” ihtimali gündeme geliyor.

Bu da gümüşte orta–uzun vadede 85–100 dolar bandına doğru yeni bir ralli potansiyeli doğuruyor.

KRİTİK EŞİKLER

Önümüzdeki süreçte 45,50 dolar ilk önemli direnç olarak izlenecek. Bu seviyenin kırılması halinde 49,80 dolar kritik sınır olarak öne çıkacak. Eğer gümüş bu bölgeyi de aşarsa, yeni tarihi zirveler gündeme gelebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

– Gümüş kısa vadede düşer mi?

Evet, 41,80 doların altına inilirse 40,50 dolara kadar bir düzeltme görülebilir.

– Orta vadede hedef ne?

Teknik formasyonlar 49–50 dolar seviyesinin ardından 85–100 dolar bandını işaret ediyor.

– Düzeltme alım fırsatı mı?

Analistlere göre kanalın alt bandı olan 41,80 dolar üzeri kaldıkça geri çekilmeler orta vadeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

– Bu yükselişin arkasındaki temel etkenler neler?

Enflasyonist ortam, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi, gümüş fiyatlarını destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.