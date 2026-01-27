Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam brüt rezervleri, altın fiyatlarındaki sert yükselişin de etkisiyle 23 Ocak haftasında 10 milyar doların üzerinde artarak 215,5 milyar dolara ulaştı. Böylece brüt rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Reuters’ın bankacılara dayandırdığı hesaplamalara göre, aynı dönemde net rezervler de yaklaşık 6 milyar dolar artışla 97,5 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

ALTIN FİYATLARI REKOR ARTIŞTA BELİRLEYİCİ OLDU

Bankacılara göre söz konusu haftada altın fiyatlarında yüzde 8’i aşan yükseliş, TCMB rezervlerine yaklaşık 6,5 milyar dolarlık güçlü bir katkı sağladı. Bu tablo, son dönemde rezerv artışlarında altının oynadığı belirleyici rolü bir kez daha ortaya koydu.

200 MİLYAR DOLAR EŞİĞİ AŞILMIŞTI

Aynı hafta Merkez Bankası’nın piyasadan yaklaşık 2 milyar dolar tutarında döviz alımı yaptığı hesaplandı. Böylece rezervlerdeki artış yalnızca fiyat etkisinden değil, aktif bilanço yönetiminden de beslendi.

TCMB rezervleri, önceki haftalarda ilk kez 200 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı. Son verilerle birlikte yükseliş ivmesinin daha da güçlendiği görülüyor.

YUKARI YÖNLÜ TREND SÜRÜYOR

Son haftalara bakıldığında, brüt rezervlerde istikrarlı bir artış trendi dikkat çekiyor. Yıl başından bu yana hem altın fiyatlarındaki yükseliş hem de döviz alımlarının etkisiyle rezerv artışının hız kazandığı görülüyor.

RESMİ VERİLER PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

Söz konusu rakamlar, Merkez Bankası’nın öncü verileri ile piyasa hesaplamalarına dayanıyor. TCMB’nin brüt ve net rezervlere ilişkin nihai resmi verileri perşembe günü saat 14.30’da yayımlanacak.