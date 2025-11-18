J.P. Morgan: “Bitcoin hâlâ altına göre ucuz”

J.P. Morgan, son yayımladığı analizde Bitcoin’in uzun vadeli değerleme modellerine göre “altının volatilite ayarlı fiyatına kıyasla hâlâ ucuz” olduğunu belirtti. Kuruma göre Bitcoin’in, altının yatırımcılar nezdindeki konumuna yaklaşması hâlinde fiyatın 165.000 dolar seviyesine kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Banka ayrıca Bitcoin’in, “parasal genişleme ve değer koruma” temasında altına benzer bir rol üstlenmeye devam ettiğini ve piyasa yapısının uzun vadeli bir değerlenmeyi desteklediğini bildiriyor.

JPM’nin emtia tarafındaki projeksiyonları da dikkat çekiyor. Kurum, altının 2026’nın son çeyreğine doğru 5.000 dolar üzeri bir fiyatlamayı mümkün gördüğünü aktarıyor.

Morgan Stanley: Altında 2026’ya kadar güçlü ivme, Bitcoin’de temkinli iyimserlik

Morgan Stanley ise altın tarafında nispeten daha temkinli fakat yine de yukarı yönlü bir tablo çiziyor. Kurum, küresel belirsizliklerin sürmesi hâlinde altının 2026 ortasına kadar 4.500 dolar seviyesine yükselme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.

Bitcoin tarafında ise MS, kripto piyasasının dört yıllık döngüsünde daha “olgunlaşma/soğuma” aşamasına girildiğini düşünüyor. Yani fiyat potansiyeli tamamen kapanmış değil, ancak kısa vadede daha temkinli hareket edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Morgan Stanley, bu çerçevede kripto varlıkların portföylerde düşük oranlarla konumlandırılması gerektiğini; yüksek volatilitenin henüz sona ermediğini vurguluyor.

Genel Görünüm: Altında ortak yükseliş, Bitcoin’de farklı tonlar

Her iki kurum da altının orta-uzun vadede güçlü bir yükseliş trendine doğru ilerlediği konusunda hemfikir. Bitcoin tarafında ise görüş ayrılığı var:

JPM → Güçlü potansiyel, “ucuz” fiyatlama

MS → Olası yükseliş, ancak dikkatli olunmalı

Bu farklılık, Bitcoin’in hâlen kurumsal piyasada iki uçlu bir algıya sahip olduğunu gösteriyor.

Kaynak: JPMorgan ve Morgan Stanley Blog Yazısı



*Uyarı: Analizler yatırım tavsiyesi değildir

Burada yer alan kurum görüşleri, bankaların dönemsel analizlerinden derlenmiştir. Piyasalar yüksek volatilite gösterebilir; Bitcoin ve altın dahil hiçbir ürün için kesin yön bilgisi verilmiş değildir. Yatırım kararları, kişisel risk profiline ve bağımsız araştırmaya dayalı olarak alınmalıdır.