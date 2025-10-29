Nokia, küresel piyasalarda uzun süredir görülmeyen bir performans sergileyerek yeniden yatırımcıların odağına yerleşti. Nvidia’nın yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse satın alımıyla desteklenen yükseliş trendi, şirket hisselerinin son bir ayda yüzde 64.85 oranında değer kazanmasını sağladı. Uzmanlar, bu yükselişin yalnızca kısa vadeli bir haber akışı değil, aynı zamanda Nokia’nın telekomünikasyon altyapısına yaptığı yatırımların geleceğe dair beklentileri güçlendirdiğinin göstergesi olduğunda birleşiyor.

NVİDİA ETKİSİ PİYASADA GÜVEN TAZELEDİ

Yapay zekâ tabanlı teknolojiler için küresel bir rekabetin yaşandığı dönemde Nvidia’nın stratejik hamlesi, Nokia’nın 5G ve ileri nesil bağlantı çözümlerinde daha güçlü bir pozisyona ulaşabileceği yönünde beklenti oluşturdu. Pazarın büyüme potansiyeli göz önüne alındığında bu satın alım, Nokia için “geriye dönüş hikâyesinin” ilk resmi olarak yorumlanıyor. Yatırımcıların ilgisinin artmasında, şirketin son çeyrek finansal görünümünde gözlenen toparlanmanın da etkili olduğu belirtiliyor.

BİR DÖNEM TELEFON EFSANESİ, ŞİMDİ ALTYAPI DEVİ

Mobil telefon piyasasının ikonik markalarından biri olan Nokia, son yıllarda ağırlıklı olarak telekom altyapısı, fiber ağlar ve 5G teknolojilerine odaklandı. Şirketin iş modelindeki dönüşümün meyvelerinin alınmaya başlandığına dair sinyaller giderek netleşiyor. Özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da hızlanması beklenen altyapı yatırımları, Nokia için yeni bir büyüme döneminin kapılarını aralayabilir.

TÜRKİYE'DE İZLENEN ŞİRKET: ALCTL

Nokia’nın bu yükselişi, Türkiye’de de yakından takip ediliyor. Şirket, Borsa İstanbul’da işlem gören Alcatel-Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin yaklaşık yüzde 65’ine dolaylı olarak sahip durumda. Bu nedenle küresel ölçekte yaşanan olumlu gelişmelerin, yerel operasyonlar ve yeni proje fırsatları açısından potansiyel etkiler doğurabileceği değerlendiriliyor. 5G altyapı geçişi ve kamu-özel sektör projelerinin hızlanması durumunda ALCTL açısından da orta vadede pozitif senaryolar konuşuluyor.

GÖZLER YENİ AÇIKLAMALARDA

Analistler, Nvidia iş birliğinin detaylarının netleşmesiyle birlikte hisse fiyatlamasında dalgalanmaların sürebileceğini belirtiyor. Ancak mevcut görünüm, Nokia’nın uzun bir aradan sonra yeniden güçlü bir hikâye oluşturma fırsatına sahip olduğu yönünde.

Küresel telekom yatırımlarının artması halinde, teknoloji devinin yükselişinin devam edip etmeyeceği önümüzdeki dönem açıklamalarıyla netleşecek.

BU İÇERİK YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR