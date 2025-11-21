Açılış gününde aracı kurum dağılımı da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR

PAHOL'de ilk işlem gününün alıcı tarafında net 10,64 milyon lot işlem gerçekleşti ve alımların %75,92’si ilk 5 kurumda toplandı.

Dinamik Yatırım: 3,63 milyon lot

Colendi: 2,42 milyon lot

Tacirler: 1,79 milyon lot

Deniz Yatırım: 1,58 milyon lot

Piramid Menkul: 1,21 milyon lot

Tüm alıcıların ortalama maliyeti 1,650 TL seviyesinde.

EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Satış tarafında ise toplam net 11,05 milyon lot işlem gerçekleşirken, işlemlerin %78,86’sı yine ilk 5 kurumda yoğunlaştı:

Ünlü & Co: 4,02 milyon lot

Vakıf Yatırım: 2,85 milyon lot

İş Yatırım: 2,38 milyon lot

QNB Yatırım: 909 bin lot

Ziraat Yatırım: 893 bin lot

Bu tarafta da ortalama maliyetler 1,650 TL olarak görünüyor.

GENEL GÖRÜNÜM

PAHOL, halka arz sonrası ilk seansında:

Tavan fiyata güçlü alım ilgisi,

Geniş tabana yayılmış alım dağılımı,

Dengeli fakat yoğun satış tarafı,

Yüksek hacim (24,7 milyon TL) ile pozitif bir başlangıç yapmış durumda.