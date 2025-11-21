12–14 Kasım tarihleri arasında 1,50 TL fiyattan talep toplanarak halka arz edilen Pasifik Holding (PAHOL), Borsa İstanbul’daki ilk işlem gününe güçlü bir başlangıç yaptı. Açılışın ardından hisse hızla %10 artışla 1,65 TL tavan fiyata yükseldi. Tavan fiyatta 1,42 milyon lot civarında alıcı bulunurken, günün ilk dakikalarında işlem hacmi 24,7 milyon TL seviyesine ulaştı.
Açılış gününde aracı kurum dağılımı da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR
PAHOL'de ilk işlem gününün alıcı tarafında net 10,64 milyon lot işlem gerçekleşti ve alımların %75,92’si ilk 5 kurumda toplandı.
Dinamik Yatırım: 3,63 milyon lot
Colendi: 2,42 milyon lot
Tacirler: 1,79 milyon lot
Deniz Yatırım: 1,58 milyon lot
Piramid Menkul: 1,21 milyon lot
Tüm alıcıların ortalama maliyeti 1,650 TL seviyesinde.
EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR
Satış tarafında ise toplam net 11,05 milyon lot işlem gerçekleşirken, işlemlerin %78,86’sı yine ilk 5 kurumda yoğunlaştı:
Ünlü & Co: 4,02 milyon lot
Vakıf Yatırım: 2,85 milyon lot
İş Yatırım: 2,38 milyon lot
QNB Yatırım: 909 bin lot
Ziraat Yatırım: 893 bin lot
Bu tarafta da ortalama maliyetler 1,650 TL olarak görünüyor.
GENEL GÖRÜNÜM
PAHOL, halka arz sonrası ilk seansında:
Tavan fiyata güçlü alım ilgisi,
Geniş tabana yayılmış alım dağılımı,
Dengeli fakat yoğun satış tarafı,
Yüksek hacim (24,7 milyon TL) ile pozitif bir başlangıç yapmış durumda.