Borsa İstanbul’da 2024-2025 döneminde en çok dikkat çeken sektörlerden biri bilişim ve teknoloji oldu. Faiz oranlarının yükselmesine rağmen bankaya parasını yatıran yatırımcılar sınırlı kazanç elde ederken, bilişim şirketlerine yatırım yapanlar adeta servet sahibi oldu. Son bir yılda birçok bilişim hissesi yatırımcısına yüzde 50’nin üzerinde getiri sağladı; bazı şirketler ise yüzde 65’i aşarak faiz, mevduat ve hatta altını geride bıraktı.

LOGO YAZILIM (LOGO) – KURUMSAL ÇÖZÜMLERİN LİDERİ

Türkiye’nin en köklü yazılım şirketlerinden biri olan LOGO Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1984 yılında kuruldu ve bugün Türkiye’nin en büyük kurumsal yazılım sağlayıcılarından biri konumunda. LOGO; ERP, insan kaynakları, müşteri ilişkileri ve e-dönüşüm yazılımlarıyla hem KOBİ’lere hem de büyük ölçekli şirketlere hizmet veriyor.

Son dönemde bulut tabanlı çözümlere yaptığı yatırımlar, şirketin büyümesini hızlandırdı. Bu güçlü strateji sayesinde LOGO hisseleri son bir yılda yüzde 60’ın üzerinde değer kazandı. Yatırımcılar, şirketin sürdürülebilir gelir modeli ve yurtdışı açılımı sayesinde önümüzdeki dönemde de büyüme potansiyeli bekliyor.

MOBİTEL İLETİŞİM (MOBTL) – TELEKOM TEKNOLOJİLERİNDE YÜKSELEN YILDIZ

MobiTel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., telekomünikasyon ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor. Mobil iletişim altyapıları ve teknoloji çözümleri üreten şirket, son yıllarda aldığı büyük projelerle dikkat çekti.

MOBTL hisseleri son bir yılda yüzde 65’i aşan getirisiyle yatırımcıların gözdesi oldu. Özellikle düşük halka açıklık oranına sahip olması, hissedeki hareketliliği artırdı. Ancak yatırımcıların unutmaması gereken nokta; bu tür şirketlerde volatilitenin yüksek olmasıdır. Buna rağmen şirketin büyüme hikâyesi ve teknoloji yatırımları, hissedeki ilginin devam etmesini sağlıyor.

DATAGATE BİLGİSAYAR (DGATE) – DONANIM DAĞITIMINDA GÜÇLÜ OYUNCU

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş., Türkiye’nin önde gelen bilişim distribütörlerinden biridir. 1992 yılında kurulan şirket, bilgisayar donanımı ve iletişim cihazlarının dağıtımında sektörün önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Son dönemde e-ticaret kanalları ve geniş bayi ağıyla büyüyen DGATE, %55’e yaklaşan getirisiyle yatırımcılarını sevindirdi. Özellikle teknolojik cihazlara olan talebin artması, şirketin satışlarını destekledi.

PASİFİK TEKNOLOJİ (PATEK) – YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER VE BÜYÜME BEKLENTİSİ

Pasifik Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş., yeni nesil teknoloji projelerine yaptığı yatırımlarla biliniyor. Yazılım, donanım ve dijitalleşme çözümleri üreten şirket, özellikle genç yatırımcıların ilgisini çekiyor.

PATEK hisseleri son bir yılda yüzde 50’nin üzerinde prim yaptı. Şirketin agresif büyüme stratejisi, yatırımcıların ilgisini artırmaya devam ediyor.

ATP YAZILIM (ATATP) – FİNTEK ÇÖZÜMLERİNDE GÜÇLÜ BİR MARKA

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş., özellikle bankacılık ve finans sektörüne sunduğu yazılım çözümleriyle öne çıkıyor. Elektronik işlem sistemleri, ödeme teknolojileri ve kurumsal yazılımlar alanında faaliyet gösteren ATP, Türkiye’nin fintek tarafında güçlü markalarından biridir.

ATATP hisseleri son bir yılda yüzde 45’in üzerinde getiri sağladı. Özellikle finans sektöründe dijital dönüşümün hızlanması, şirketin büyüme beklentilerini artırıyor.

DESPEC BİLGİSAYAR (DESPC) – PERAKENDE TARAFINDA GÜÇLÜ DAĞITIM

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş., bilişim ürünleri distribütörü olarak faaliyet gösteriyor. Yazıcı sarf malzemeleri, bilgisayar çevre birimleri ve teknoloji ürünlerinde pazar payı yüksek. DESPC hisseleri son bir yılda yüzde 40’a yakın prim yaptı.

BİN ULAŞIM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ (BINBN) – GELECEĞE YATIRIM

Bin Ulaşım ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş., akıllı ulaşım sistemleri, e-skuter paylaşım ağları ve dijital şehir teknolojileriyle öne çıkıyor. Henüz görece yeni bir halka arz şirketi olmasına rağmen, dijitalleşme trendinden aldığı güçle yatırımcılara cazip fırsatlar sundu. BINBN hisseleri son bir yılda yüzde 40’ın üzerinde kazanç sağladı.

YATIRIMCIYA MESAJ: “BİLİŞİM, GELECEĞİN SEKTÖRÜ”

Son bir yılın verileri açıkça gösteriyor ki; bilişim sektörü hem yatırımcısını zengin etti hem de gelecek için umut verdi. Faiz ve altının getirisini geride bırakan bilişim şirketleri, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynuyor.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde e-devlet projeleri, özel sektörün dijitalleşme yatırımları ve artan yazılım ihtiyacının sektörü daha da büyüteceğini öngörüyor. Bu da yatırımcılar için bilişim hisselerini cazip kılmaya devam edecek.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir