Yılın ikinci yarısında yakaladığı ivme ile BIST 30 endeksinin en çok kazandıranlarından biri olan Tüpraş (TUPRS), kasım ayında yabancı yatırımcıların güven tazelediği hisse olarak öne çıktı.

Yabancıların net alım listesinde zirveye yerleşen şirket, portföylerde THY'nin yerini aldı.

Borsa İstanbul’da yabancının kasım bilançosu: Portföylerdeki favori hisse değişti!

YABANCI ALDI, ANALİSTLER HEDEF BÜYÜTTÜ

Şirketin 2025 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından, sektörün önde gelen 10 aracı kurumu Tüpraş’ı mercek altına aldı. Kurumların yayınladığı raporlarda hisse için çizilen gelecek projeksiyonu oldukça pozitif.

İŞTE TÜPRAŞ İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR

Analistlerin belirlediği hedef fiyatlar incelendiğinde şu tablo ortaya çıkıyor:

• En Düşük Hedef Fiyat: 237,80 TL

• En Yüksek Hedef Fiyat: 305,90 TL

• 10 Kurumun Ortalaması: 270,24 TL

YÜZDE 38,58 PRİM POTANSİYELİ

Tüpraş hisselerinin son kapanış fiyatı olan 195 TL baz alındığında, aracı kurumların ortalama hedef fiyatı yatırımcılara yüzde 38,58’lik bir getiri potansiyeli sunuyor.

Türkiye’nin en fazla yatırımcı sayısına sahip şirketi unvanını THY’ye kaptırsa da Tüpraş, hem yabancı ilgisi hem de reel getiri performansıyla 2025 sonuna güçlü bir giriş yaptı.