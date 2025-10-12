Yatırım fonu piyasasında son bir ayın kazandıranları belli oldu. Özellikle hisse senedi yoğun fonlarda yaşanan yükseliş dikkat çekti. Bazı fonlar bir ayda yüzde 400’ü aşan getiri sağlarken, yatırımcılar için alternatif bir kazanç kapısı haline geldi.

BİR AYDA YÜZDE 428 GETİRİ: FON PİYASASINDA REKOR

Fon piyasasında son dönemin en dikkat çekici performanslarından biri hisse senedi serbest fonlarında görüldü.

Verilere göre ATA Portföy Barbaros Hisse Senedi Serbest (THV) fonu, son 1 ayda yüzde 428,14 getiri sağlayarak zirveye yerleşti.

Onu Atlas Portföy İkinci Serbest (DFI) fonu yüzde 82,31, Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (HKM) fonu ise yüzde 33,52 kazançla izledi.

DİĞER GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTEREN FONLAR

Tera Portföy Birinci Serbest (TLY): Yüzde 32,73

Global MD Portföy Dinamik Serbest (GZM): Yüzde 30,38

İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri (IVY): Yüzde 24,08

Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti (YZG): Yüzde 22,05

İş Portföy Gümüş Serbest (IOG): Yüzde 21,48

Son bir ayda en yüksek getiriyi sağlayan bu fonların, teknoloji, alternatif enerji ve blockchain temalarına yoğunlaştığı görülüyor.