Borsa İstanbul’da işlem hacmi 750 milyar TL’ye yaklaşırken, yatırımcıların ilgisi özellikle sanayi ve teknoloji hisselerinde yoğunlaştı.

Grainturk Holding, günün en dikkat çeken hisse senetlerinden biri oldu. Sabah saatlerinde 512 TL seviyesinden açılış yapan hisse, gün boyu gelen güçlü alımlarla 563 TL’ye kadar yükseldi.

Kapanışta 556,50 TL seviyesinden işlem gören GRTHO, günü yüzde 7,43 primle tamamladı. Bu oran, 100 bin TL’lik yatırımın yalnızca bir günde 7.430 TL kazanç sağlaması anlamına geliyor.

GRAİNTURK HOLDİNG (GRTHO) HACİM REKORU KIRDI

Son dönemde tarım ve gıda sektöründeki artan hareketlilik, Grainturk hisselerine yeniden ivme kazandırdı.

Şirketin 255 milyon TL’yi aşan işlem hacmiyle Borsa İstanbul’un en çok işlem gören hisseleri arasına girmesi, yatırımcıların ilgisinin sadece günlük spekülatif hareketlerle sınırlı olmadığını gösterdi.

Analistler, şirketin ihracat tarafında attığı yeni adımların ve global tarım fiyatlarındaki toparlanmanın bu yükselişi desteklediğini belirtiyor.

Ayrıca teknik olarak da 550 TL üzerindeki kapanışların trendin devamı açısından pozitif sinyal verdiği ifade ediliyor.

PASİFİK TEKNOLOJİ (PATEK) YÜZDE 5,68 YÜKSELİŞLE DİKKAT ÇEKTİ

Teknoloji sektörünün genç oyuncularından biri olan Pasifik Teknoloji, yatırımcı ilgisini yüksek işlem hacmiyle birleştirdi.

Hisse, günü yüzde 5,68 yükselişle 32,38 TL seviyesinden tamamladı. Gün içinde 33 TL seviyesini test eden PATEK, özellikle bireysel yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

100 bin TL yatıran bir yatırımcı, gün sonunda 5.680 TL kazanç elde etti.

PATEK’in yükselişinde, yazılım ve dijital dönüşüm odaklı yatırımların etkili olduğu belirtiliyor.

Şirketin yurt dışı projeleri, teknoloji ihracatına yönelik yeni anlaşmaları ve artan kâr marjı beklentileri, hisseye olan ilgiyi canlı tutuyor.

Analistler, PATEK’in işlem hacminin 747 milyon TL’yi aşmasının, kısa vadeli alımların yanında orta vadeli yatırımcıların da pozisyon aldığını gösterdiğini vurguluyor.

ENERJİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜ HİSSELERİ DE PRİM YAPTI

Enerji tarafında Enerya Enerji (ENERY) günü yüzde 4,66 primle 9,21 TL’den tamamladı. Şirketin doğalgaz dağıtım projeleri ve genişleme yatırımları, hisseye yönelimi artırdı.

Aynı şekilde, Gen İlaç (GENIL) da ilaç ihracatındaki güçlü performansla yüzde 3,75 yükseldi. 100 bin TL’lik yatırım, Enerya’da 4.660 TL, Gen İlaç’ta ise 3.750 TL kazandırdı.

Bu hisselerdeki yükseliş, son dönemde enerji fiyatlarındaki dengelenme ve sağlık sektöründeki ihracat artışıyla ilişkilendiriliyor.

Uzmanlara göre bu iki sektördeki hisseler, yılın geri kalanında da defansif karakterleriyle yatırımcı portföylerinde yer bulabilir.

PETKİM VE OTOKAR’DA HACİMLİ YÜKSELİŞ

Petkim (PETKM) hissesi günü yüzde 3,50, Otokar (OTKAR) ise yüzde 3,09 artışla tamamladı.

Petkim, 815 milyon TL’yi aşan işlem hacmiyle Borsa İstanbul’un en fazla işlem gören sanayi hisselerinden biri oldu. Uzmanlara göre küresel petrol fiyatlarındaki istikrar, Petkim’in kârlılığını destekliyor.

Otokar tarafında ise savunma sanayi projelerine dair beklentiler, yatırımcı ilgisini canlı tutuyor.

Şirketin yeni zırhlı araç teslimatları ve ihracat haberleri, hisseye güç kazandırmış durumda.

BORSA’DA GÜNLÜK GETİRİLER MEVDUATI SOLLADI

Günün genelinde öne çıkan hisselerin ortalama kazancı yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bu oran, mevduat faizlerinin aylık getirisinin yalnızca bir günde yakalanması anlamına geliyor.

Analistler, kısa vadeli fırsatların cazip göründüğünü ancak yatırımcıların duygusal tepkilerden kaçınması gerektiğini belirtiyor.

Borsa İstanbul’un mevcut volatilitesi, risk yönetimini öne çıkarıyor.Uzmanlar, yatırımcıların yükselen hisselerin cazibesine kapılmadan şirketlerin finansal performansını ve uzun vadeli stratejilerini dikkate almaları gerektiğini vurguluyor.

GÜNÜN KAZANANLARI GRAİNTURK VE PASİFİK

Haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul’da en çok kazandıran hisseler açıkça belli oldu.

Grainturk Holding ve Pasifik Teknoloji, yatırımcısına yalnızca bir günde binlerce liralık kazanç sağladı.

Borsa kısa vadede fırsatlar sunsa da piyasa uzmanları bu tür hızlı yükselişlerin ardından düzeltme hareketlerinin de her zaman mümkün olduğunu hatırlatıyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.