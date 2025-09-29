Borsa İstanbul geçen haftayı dalgalı ama kazançlı bir şekilde kapattı. Endekste zaman zaman satış baskısı öne çıksa da, belirli hisselerde görülen hızlı yükselişler yatırımcıların gündemini değiştirdi. Özellikle iki hisse, sadece beş işlem gününde sağladıkları yüzde 25’e varan yükselişle yatırımcıların yüzünü güldürdü. Bu hisselere haftanın başında yatırım yapanların 100 bin TL’si, hafta sonunda 125 bin TL’ye ulaştı. Böylesine kısa sürede elde edilen yüksek getiri, piyasa kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.

IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOLDİNG (IEYHO)

Geçtiğimiz haftanın en dikkat çekici yükselişlerinden biri enerji ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Işıklar Enerji Yapı Holding’den geldi. Şirket uzun süredir hukuki tartışmalar, kayyım atamaları ve yönetim krizleri nedeniyle gündemdeydi. Yatırımcıların aklında soru işaretleri olsa da, borsadaki fiyat hareketi bu belirsizliklere aldırmadı.

IEYHO HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

IEYHO haftalık bazda yüzde 25,11 değer kazanarak 29,20 TL seviyesine ulaştı. Hisse, gün içinde 29,50 TL’yi görürken, haftalık işlem hacmi yaklaşık 135 milyon TL olarak kaydedildi. Bu rakam, yatırımcıların yoğun ilgisinin açık göstergesi oldu. Özellikle küçük yatırımcıların formlarda ve sosyal medyada hisseye dair yaptığı paylaşımlar, senedin ilgi odağı haline geldiğini gösterdi.

PİYASADA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Yurt dışı piyasalar geçen hafta oldukça hareketliydi. ABD Merkez Bankası (FED) cephesinden gelen “faizlerin uzun süre yüksek kalacağı” yönündeki açıklamalar, küresel risk iştahını dalgalandırdı. Avrupa’da resesyon beklentileri yeniden tartışılırken, içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sıkı para politikasında kararlılık mesajı vermesi öne çıktı.

Bu gelişmelerin ışığında BIST 100 endeksi zaman zaman satışlarla gerilese de haftanın geneline bakıldığında pozitif bir tablo ortaya çıktı. Özellikle enerji, bankacılık ve finans sektörüne olan ilgi artarken, yatırımcılar riskli ama kazandırma potansiyeli yüksek hisselere yöneldi.

DESTEK FİNANS FAKTORİNG (DSTKF)

Haftanın bir diğer yıldızı ise finans sektöründen geldi. Destek Finans Faktoring (DSTKF) hissesi, sektöründe yaşanan canlılık ve artan işlem hacmiyle yatırımcıların dikkatini çekti. Türkiye’de finansman ihtiyacını karşılamak için faktoring şirketlerine olan ilginin artması, DSTKF hisselerinin haftalık bazda güçlü performans göstermesinde etkili oldu.

DSTKF HİSSESİNİN CANLI GRAFİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Hisse fiyatı haftalık yüzde 24,96 artışla 866,00 TL’den kapanış yaparken, gün içinde 874,00 TL seviyesine kadar çıktı. 416,7 milyon TL’lik işlem hacmi, senedin haftanın en yoğun ilgi gören hisselerinden biri olduğunu ortaya koydu. Yatırımcıların hem bireysel hem de kurumsal düzeyde hisseye yöneldiği dikkat çekti.

YATIRIMCIYA SAĞLADIĞI GETİRİ

Geçen hafta borsada en çok kazandıran bu iki hisseye yatırım yapanlar, sonuçtan fazlasıyla memnun kaldı. Haftanın başında 100 bin TL yatırım yapan bir yatırımcı,

IEYHO’da parasını 125 bin TL’ye,

DSTKF’de ise 124,9 bin TL’ye çıkarmış oldu.

Kısacası, kısa vadede yüksek getiri arayan yatırımcılar için IEYHO ve DSTKF haftanın açık ara kazandıranları oldu. Borsa İstanbul’un zaman zaman riskli görünen ortamında bile doğru hisse seçimlerinin büyük kazanç getirebildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir