İşte 48 saatte yatırımcısına servet kazandıran hisseler, bu şirketlerin faaliyet alanları ve piyasanın yorumu:

PASEU: PASİFİK EURASİA LOJİSTİK

Türkiye ile Çin arasındaki Orta Koridor hattında önemli rol oynayan Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU), demiryolu taşımacılığı ve lojistik çözümleriyle tanınıyor.

Yük taşımacılığında Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir ağa sahip olan şirket, Türkiye’nin ihracatında stratejik öneme sahip.

Son 2 günde %10’a yaklaşan yükseliş kaydeden hisse, 119,60 TL’den kapanış yaptı. Yatırımcılar, artan hacmi ve güçlü teknik görünümüyle PASEU’nun yükselişini yakından takip ediyor.

CWENE: CW ENERJİ

Yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazandığı dönemde öne çıkan CW Enerji (CWENE), Türkiye’nin en büyük güneş paneli üreticisi konumunda. Şirket, ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak sektörde büyümesini sürdürüyor.

CWENE hissesi son 48 saatte %5’in üzerinde yükselerek yatırımcıların radarına girdi. Analistlere göre, küresel enerji trendleri şirketin uzun vadeli potansiyelini destekliyor.

EKGYO: EMLAK KONUT GYO

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olan Emlak Konut GYO (EKGYO), mega konut projeleriyle biliniyor. İstanbul ve Anadolu’nun birçok şehrinde kentsel dönüşüm ve toplu konut projeleri geliştiren şirket, sektördeki hareketliliğin etkisiyle son iki günde %5’e yakın prim yaptı. 20 TL seviyesinde dengelenen hisse, yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor.

GENIL: GEN İLAÇ

İlaç sektöründe Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkan Gen İlaç (GENIL), nadir hastalıklara yönelik özel tedavi ürünleriyle biliniyor. 2020 sonrası büyüme ivmesini artıran şirket, ihracat ve patentli ürün portföyüyle dikkat çekiyor.

Hissesi haftalık bazda %4,90 primle yükselirken, son 2 günlük performansı da yatırımcıya kazandırdı. Uzmanlara göre GENIL, orta vadede sağlık yatırımlarının en çok kazandırabilecek şirketlerinden biri olabilir.

KUYAS: KUYAS YATIRIM

Finansal yatırımlar ve portföy geliştirme faaliyetleriyle tanınan Kuyas Yatırım (KUYAS), farklı sektörlerdeki şirketlere ortaklık yapıyor. Hisse, dalgalı seyrine rağmen son günlerde pozitif görünüm sergiliyor.

Haftalık bazda artıda kalan KUYAS, özellikle küçük yatırımcıların dikkatini çeken hisseler arasında.

TUREX: TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK

Turizm ve taşımacılık hizmetleri sunan Tureks (TUREX), özellikle otobüs taşımacılığı ve yolcu hizmetleriyle biliniyor. Turizm sezonundaki canlılık, hisseye de yansıdı.

TUREX son 2 günde %4’ün üzerinde prim yaptı. Hissede artan işlem hacmi, yatırımcıların ilgisini daha da artırdı.

UZMANLAR NE DİYOR?

Piyasa analistlerine göre, kısa sürede bu denli yüksek prim yapan hisseler yatırımcıya önemli fırsatlar sunarken aynı zamanda risk de barındırıyor.

Teknik olarak hızlı yükselişlerin ardından kâr realizasyonları gelebileceği için yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini takip etmesi kritik. Özellikle hacim artışının sürdüğü senetlerde trendin devam etme ihtimali güçlü görülüyor.

100 BİN TL YATIRAN NE KAZANDI?

Son 48 saatte bu hisselere yatırım yapan bir yatırımcı, ortalama %6-7’lik primle 100 bin TL’sini yaklaşık 106-107 bin TL’ye çıkardı.

Özellikle PASEU gibi %10’a yaklaşan prim yapan hisselerde pozisyon alan yatırımcıların kazancı daha yüksek oldu. Bu tablo, kısa vadeli borsa fırsatlarının ne kadar hızlı getiri sağlayabileceğini gösteriyor.

