Borsa İstanbul’da işlem gören katılım endeksine uygun hisseler, son günlerde güçlü bir ivme yakaladı. Piyasalardaki dalgalanmaya rağmen “helal endeks” hisseleri yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Son üç işlem gününde bazı hisseler %10’a yaklaşan getiri sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle tarım, turizm, enerji, ilaç ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerdeki yükselişler, kısa vadeli yatırım yapanların yüzünü güldürdü. İşlem hacimlerindeki yüksek artış ise bu hisselere olan ilginin giderek büyüdüğünü ortaya koyuyor.

TARKM LİDERLİĞİ ALDI

Tarkim Bitki Koruma (TARKM), haftanın öne çıkan hisselerinden biri oldu. Hisse son üç günde %11,86 değer kazanarak yatırımcısına kısa sürede ciddi kazanç sağladı. Tarım sektörüne yönelik faaliyetleriyle bilinen şirket, son dönemde işlem hacminde de güçlü artış gösterdi.

GRSEL VE CWENE’DE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Gur-Sel Turizm Taşımacılık (GRSEL), %6,13’lük yükselişiyle yatırımcıların radarına girdi. Turizm taşımacılığındaki hareketlilik hisse fiyatlarına da yansıdı.

CW Enerji (CWENE) ise %5,67 değer artışıyla katılım endeksinde yükseliş trendini sürdüren şirketler arasında yer aldı.

İLAÇ VE MAKİNE SEKTÖRÜNDE KAZANÇ

Gen İlaç (GENIL), son üç günde %5,30 artış kaydederek sağlık sektörünün güçlü oyuncularından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

İMAS Makina (IMASM) ise %5,43’lük kazançla yatırımcıların ilgisini çekti.

GAYRİMENKUL VE LOJİSTİKTE HAREKETLİLİK

Emlak Konut GYO (EKGYO) %4,69, Rönesans Gayrimenkul Yatırım (RGYAS) %4,67, Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) ise %4,20 yükselişle listeye giren diğer hisseler oldu. Bu artış, gayrimenkul ve lojistik sektöründe de kısa vadeli kazanç fırsatlarının gündeme geldiğini gösteriyor.

YATIRIMCILARIN DİKKATİ KATILIM HİSSELERİNDE

Katılım endeksine uygun şirketlerdeki bu hızlı yükselişler, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 3 gün gibi kısa bir sürede yüzde 10’a yakın kazanç sağlayan hisseler, piyasanın yönünü takip eden yatırımcılar için önemli sinyaller veriyor.

100 BİN TL YATIRAN NE KADAR KAZANDI?

TARKM’de yaşanan %11,86’lık yükseliş dikkate alındığında, sadece 3 gün önce 100 bin TL yatıran bir yatırımcı bugün yaklaşık 111.860 TL’ye ulaştı. GRSEL’de 100 bin TL yatırımı olanın kazancı yaklaşık 106.130 TL, CWENE’de ise 105.670 TL oldu. Kısacası, katılım endeksi hisselerinde kısa vadede önemli getiriler elde etmek mümkün oldu.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir