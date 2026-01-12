İstanbul'da 2026 yılına girilmesiyle birlikte gözler toplu ulaşım ücretlerine çevrildi.

Milyonlarca vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyen METRO, metrobüs, otobüs ve vapur tarifelerinde yeni fiyatlandırma dönemi başladı.

Öğrenciden çalışana herkesin merak ettiği "2026 aylık akbil ne kadar oldu?" sorusunun cevabı netleşti.

AYLIK ABONMAN (MAVİ KART) FİYATLARI 2026

Düzenli toplu taşıma kullananlar için en ekonomik seçenek olan ve aylık 200 geçiş hakkı tanıyan Mavi Kart ücretlerinde yeni tarife şu şekilde belirlendi:

• Tam Abonman: 777 TL

• Öğrenci Abonman: 140 TL

• Sosyal Abonman (Öğretmen, 60 yaş üstü): 483 TL

Bu ücretler; İBB’ye bağlı tüm otobüs, metro, tramvay, füniküler ve vapur hatlarında geçerli olacak.

TEK BİNİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Abonman kullanmayan veya İstanbulkart'ını bakiye usulü kullanan vatandaşlar için tek seferlik geçiş ücretleri de güncellendi. 2026 yılı tek biniş tarifesi:

• Tam Bilet: 9,90 TL

• Öğrenci: 4,83 TL

• Öğretmen / İndirimli: 7,09 TL

METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETLERİ

İstanbul trafiğinin yükünü sırtlayan iki ana hatta ise "gidilen mesafe kadar öde" sistemi ve parkur ücretleri 2026 tarifesine göre revize edildi.

• Metrobüs (Tam Parkur): 51,96 TL

(Not: Mavi Kart sahipleri, metrobüste durak sayısına bakılmaksızın limitlerinden sadece 1 veya 2 düşüm yaparak geçiş yapmaya devam edecek.)

• Marmaray (Tam Parkur): 21,91 TL

• Marmaray (Kısa Mesafe - Tam): 9,90 TL

• Marmaray (Kısa Mesafe - Öğrenci): 4,83 TL

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLERE FARKLI TARİFE

İBB'nin uyguladığı "29 yaş üstü öğrenci" düzenlemesi 2026 yılında da devam ediyor. 30 yaşından gün almış öğrencilerin indirimli tarifeden yararlanma koşulları farklılık gösteriyor.

Belirlenen yeni tarifeye göre:

• 29 Yaş Üstü Öğrenci Aylık Abonman: 2.474 TL

Bu gruptaki öğrenciler, standart öğrenci indiriminden değil, belirlenen özel indirimli tarifeden faydalanabilecek.