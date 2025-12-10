ABD'li dev bankalar ve emtia stratejistleri 2026 projeksiyonlarını güncelledi. Listede 5.000 Dolar seviyeleri ve gümüşte "agresif" atak senaryoları var.

Fed'in faiz indirim döngüsü ve merkez bankalarının bitmek bilmeyen alım iştahı, değerli metallerde oyunun kurallarını yeniden yazıyor. İşte Wall Street devlerinin 2026 yılına girerken yatırımcının ajandasına not ettirdiği kritik rakamlar.

1. ALTIN (ONS): "Psikolojik Sınır 5.000$ mı?"

2025'i rekorlarla kapatmaya hazırlanan altın için 2026'nın ilk çeyreği (Ocak-Mart) kritik bir eşik olarak görülüyor.

Bank of America (BofA): En "Boğa" (yükseliş) beklentisine sahip kurumlardan biri. BofA stratejistleri, 2026 yılı içinde altının 5.000$ seviyesini test edebileceğini öngörüyor. Ortalama beklenti ise 4.538$ civarında.

JP Morgan: Ons altın için 2026 hedefini 4.200$ - 4.500$ bandına oturtuyor. Banka, özellikle Ocak ayından itibaren kurumsal fon girişlerinin hızlanmasını bekliyor.

Goldman Sachs: "Altına git" çağrısını yineliyor. Kurum, 2026 sonuna kadar 4.900$ seviyesinin görülebileceğini raporladı.

Kritik Detay: Analistler, Ocak 2026 itibarıyla 4.200$ seviyesinin "yeni taban" (destek) haline gelebileceğini belirtiyor.

2. GÜMÜŞ: "Uyuyan Dev Uyanıyor"

Altının gölgesinde kalan gümüş için 2026, sanayi talebinin (özellikle Yeşil Enerji ve Yapay Zeka çipleri) fiyatlara tam yansıyacağı yıl olabilir.

Hedef Rakamlar: Birçok kurum gümüşün ons fiyatında 50$ seviyesinin kalıcı olarak aşılmasını bekliyor.

BofA'nın Gümüş Tahmini: Bank of America, gümüş için 60$ - 65$ aralığını potansiyel hedef olarak belirledi.

Commerzbank: Gümüşte 50$ seviyesinin sağlam bir dirençten desteğe dönüşeceğini öngörüyor.

Analist Notu: "Gümüş şu an altına kıyasla hala ucuz. 2026 Ocak ayında sanayi üretimi verileri güçlü gelirse, gümüşün performansı altını ikiye katlayabilir."

3. GRAM ALTIN (TL): Türkiye İçin Senaryolar

Küresel piyasalardaki ons yükselişi ve Dolar/TL kurundaki beklentiler birleştiğinde, yerli yatırımcı için 2026 hedefleri de güncellendi.

Piyasa Uzmanları Ne Diyor? Eğer ons altın 4.800$ - 5.000$ bandına giderse, Gram Altın için 6.500 TL - 7.500 TL aralığı 2026 projeksiyonlarında konuşulmaya başlandı.

Ocak Ayı Beklentisi: Yılbaşında asgari ücret zammı ve enflasyon verileriyle birlikte gram altının volatil bir başlangıç yapması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Bankaların ve analistlerin raporlarından derlenmiş haber niteliği taşır.