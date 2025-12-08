Gümüş fiyatları, yıl başından bu yana neredeyse iki katına çıkarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu yükselişin arkasındaki temel nedenler şunlardır:

Güçlü Talep: Özellikle Hindistan'dan gelen yüksek talep ve gümüş destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) artan güçlü girişler.

Arz Sıkışıklığı: Artan talep, Londra piyasasında geçici bir tarihi arz sıkışıklığına yol açtı. Her ne kadar bu sıkışıklık kısmen rahatlasa da, Çin'deki gümüş stoklarının son on yılın en düşük seviyelerine gerilemesi küresel arz endişelerini canlı tutuyor.

Marex Group analisti Ed Meir, gümüşteki yükselişin alışılmışın dışında bir oynaklıkla gerçekleştiğini ve fiyat hareketlerinin önceki dönemlere göre daha dik ve kısa vadede yoğun alımlarla ilerlediğini belirtti.

ETF İLGİSİ VE BAKIRIN PERFORMANSI

Son dönemde altın fiyatları yatay bir seyir izlerken, gümüş yüzde 11’den fazla artışla yeni rekor seviyelere ulaştı. Aynı dönemde endüstriyel metal olan bakır fiyatları da yaklaşık yüzde 9 değer kazandı.

Gümüşü takip eden en büyük ETF olan iShares Silver Trust'a gelen yatırımcı ilgisi, fiyattaki momentumu kanıtlar nitelikte. Yalnızca son bir haftada bu fona yaklaşık 1 milyar dolarlık giriş yaşanırken, bu rakam en büyük altın fonuna olan girişleri geride bıraktı. Ayrıca, fondaki opsiyon oynaklığı 2021’den bu yana en yüksek seviyelere çıktı.

Uzmanlar, yatırımcıların portföylerinde uzun süredir değerli metallere düşük ağırlık verdiğini ve bu durumun önümüzdeki dönemde gümüş ETF’lerine yönelik yeni para girişleri için önemli bir potansiyel oluşturduğunu belirtiyor.

Kaynak: Bloomberg