ABD borsalarında gözler 2026 yılına çevrilirken, Wall Street’in yakından takip edilen yayınlarından Barron’s, önümüzdeki dönemde öne çıkması beklenen Nasdaq hisselerini açıkladı. Liste; yapay zekâ, bulut bilişim, dijital ödeme sistemleri ve güçlü nakit akışı üreten şirketleri merkezine alıyor.

Barron’s’a göre 2025’te teknoloji hisselerinde yaşanan güçlü yükselişin ardından, 2026’da sürdürülebilir büyüme, kârlılık ve değerleme dengesi daha da ön plana çıkacak.

LİSTENİN ZİRVESİNDE AMAZON VAR

2026 için Nasdaq’ta en güçlü adayların başında Amazon (AMZN) yer alıyor. Şirket; e-ticaret faaliyetlerinin yanı sıra AWS bulut gelirleri, reklam tarafındaki büyüme ve yapay zekâ yatırımlarıyla uzun vadeli hikâyesini koruyor. Barron’s, Amazon’un ölçek avantajı ve nakit üretme kapasitesinin önümüzdeki yıllarda da güçlü kalacağı görüşünde.

VİSA VE DİJİTAL ÖDEME DEVLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Listede dikkat çeken bir diğer isim Visa (V). Küresel dijital ödeme hacmindeki artış, şirketin yüksek kâr marjları ve sağlam bilançosu sayesinde Visa, Nasdaq’ta 2026 için en istikrarlı büyüme adaylarından biri olarak gösteriliyor.

MEDYA, EĞLENCE VE SPOR EKONOMİSİ LİSTEDE

Barron’s’ın listesinde sadece teknoloji değil, medya ve eğlence sektörü de yer buldu. Walt Disney (DIS), tema parkları, dijital yayın platformları ve içerik gücüyle 2026 perspektifinde yeniden toparlanma potansiyeli taşıyan hisseler arasında gösteriliyor.

ENERJİ VE DEĞER HİSSELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yüksek faiz ortamının etkisiyle yatırımcıların sadece büyüme değil, değer hisselerine de yöneldiğine dikkat çeken Barron’s, güçlü temettü ve nakit akışı sunan şirketlerin Nasdaq’ta ön plana çıkabileceğini vurguluyor.

UZUN VADELİ PERSPEKTİF ÖNE ÇIKIYOR

Barron’s’ın 2026 listesi, kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade: sağlam bilanço, sürdürülebilir büyüme, rekabet avantajı gibi kriterlere dayanıyor.

Uzmanlara göre Nasdaq’ta 2026’ya damga vurması beklenen bu hisseler, özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar için yakından takip edilmesi gereken şirketler arasında yer alıyor.

⚠️ Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Hisselerle ilgili kararlar alınırken kişisel risk profili ve finansal durum dikkate alınmalıdır.