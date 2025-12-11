Küresel piyasalar Fed'in faiz indirim kararını sindirmeye çalışırken, Nasdaq borsasında işlem gören Photronics (NASDAQ: PLAB) hisseleri, adeta yerçekimine meydan okudu. Yarı iletken (çip) üretiminde kullanılan kritik teknolojilerin tedarikçisi olan şirket, piyasa kapanışının ardından açıkladığı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla Wall Street'i şoke etti.

Hisse senedi, seans açılışından kapanışa kadar olan süreçte %45,3 oranında değer kazandı. Bu yükselişin finansal matematiği ise yatırımcıların iştahını kabartan cinsten:

Dün sabah bu hisseye 100.000 Dolar (veya karşılığı Türk Lirası) yatıran bir yatırımcının portföyü, sadece bir gün içinde 145.300 Dolar seviyesine ulaştı. Bir başka deyişle, yatırımcı tek bir işlem gününde yaklaşık 45 bin dolar (yaklaşık 1.5 milyon TL) kâr elde etti.

Perde Arkası: Neden Bu Kadar Yükseldi?

Photronics, Nvidia veya AMD gibi vitrindeki bir çip tasarımcısı değil; bu çiplerin üretilmesi için zorunlu olan "fotomaske" (photomask) teknolojisinin dünyadaki en büyük üreticilerinden biri. Yükselişin arkasında üç temel katalizör var:

Beklentileri Altüst Eden Kâr: Analistler şirketin hisse başına 45 cent kâr açıklamasını bekliyordu. Ancak şirket, beklentileri %30'dan fazla aşarak 60 cent kâr duyurdu.

Yapay Zeka (AI) ve Veri Merkezi Patlaması: Şirket CEO'su yaptığı açıklamada, özellikle yapay zeka çiplerinin üretimi için gereken "yüksek teknolojili maske" siparişlerine yetişmekte zorlandıklarını belirtti. Bu durum, "AI balonu sönüyor mu?" tartışmalarına en net cevabı vermiş oldu: Altyapı yatırımları tam gaz devam ediyor.

Fed'in "Can Suyu": Fed'in faizi %3,50 bandına çekmesi, Photronics gibi büyüme odaklı ve orta ölçekli şirketlerin finansman maliyetini düşüreceği için hisseye olan ilgiyi "kaldıraçlı" bir şekilde artırdı.

Sadece O Değil: "Gözlükçü" Bile Teknoloji Devine Dönüştü

Piyasada dün yaşanan ralli sadece çip sektörüyle sınırlı kalmadı. Perakende gözlük devi Warby Parker (WRBY), teknoloji devi Google ile "Yapay Zeka Destekli Akıllı Gözlük" geliştirmek üzere ortaklık kurduğunu açıkladı.

Sıradan bir perakende hissesi olarak görülen Warby Parker, bu haberle birlikte bir anda "teknoloji şirketi" fiyatlamasıyla karşılaştı ve günü %27 yükselişle tamamladı. Bu durum, 2026 yılına girerken yatırımcıların "Hikayesi olan ve AI ile birleşen" her şirkete para yatırmaya hazır olduğunu gösteriyor.

Analistlerden "Kâr Realizasyonu" Uyarısı

Uzmanlar, tek günde %40-50 bandında yükselen hisselerde ertesi gün sert satışlar (kâr realizasyonu) görülebileceği konusunda uyarıyor. Hissenin teknik indikatörleri (RSI) "aşırı alım" bölgesine girmiş durumda. Ancak şirketin 2026 projeksiyonlarını yukarı revize etmesi, düşüşlerin "alım fırsatı" olarak değerlendirilebileceği yorumlarına neden oluyor.

⚠️ YASAL UYARI (Disclaimer)

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.