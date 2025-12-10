Nasdaq borsasında son iki günde yaşananlar, Wall Street analistlerini bile şaşkına çevirdi. Büyük teknoloji devleri yerinde sayarken, "küçük devler" sahneye çıktı. Kimisi FDA onayıyla, kimisi rekor bilançoyla tam yüzde 200'ün üzerinde değer kazandı.

Yatırımcısına sadece 48 saatte servet kazandıran o 5 "roket" hisseyi ve yükselişlerinin perde arkasını derledik. İşte listelerin tozunu atan o şirketler:

1. LİSTENİN ZİRVESİ: BEASLEY BROADCAST GROUP (BBGI)

Son 48 Saat Değişimi: +%215 Medya sektörünün sessiz devi uykusundan uyandı! Uzun süredir dip seviyelerde gezinen BBGI, son iki günde adeta küllerinden doğdu. Şirketin dijital gelirlerindeki artış sinyalleri ve kulislerde konuşulan "birleşme" dedikoduları hisseyi ateşledi. Dün bu hisseyi alanlar, bugün paralarını üçe katladı. Analistler soruyor: Bu sadece bir tepki yükselişi mi, yoksa dev bir rallinin başlangıcı mı?

2.SPAC ÇILGINLIĞI GERİ DÖNDÜ: A SPAC III (ASPC)

Son 48 Saat Değişimi: +%144 2021'in efsanevi SPAC rüzgarı 2025'in sonunda tekrar esmeye başladı. Bioserica ile birleşme sürecindeki ASPC, spekülatif fonların radarına girince tutulamaz hale geldi. Hacim rekorları kıran hisse, risk iştahı yüksek yatırımcıların yeni gözdesi oldu.

3. BİYOTEKNOLOJİDE "PATENT" ZAFERİ: ENVERİC BİOSCİENCES (ENVB)

Son 48 Saat Değişimi: +%103 Geleceğin ilaçlarına yatırım yapanlar kazandı! Nöropsikiyatrik tedaviler geliştiren Enveric, ABD Patent Ofisi'nden aldığı kritik onayla (EVM301 serisi) %100'ün üzerinde prim yaptı. Şirketin 2026'da başlayacak klinik deneyleri öncesi bu haber, hissede "al" sinyallerini yaktı.

4. FDA ONAYI GELDİ, HİSSE UÇUŞA GEÇTİ: HEARTBEAM (BEAT)

Son 48 Saat Değişimi: +%60 Sağlık teknolojilerinde beklenen haber sonunda geldi. HeartBeam'in yapay zeka destekli kalp krizini erken teşhis eden teknolojisi, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) engelini aştı. Bu "Yeşil Işık", şirketin kaderini değiştirdi ve hisseyi son ayların zirvesine taşıdı.

5.ÇİP SEKTÖRÜNÜN GİZLİ KAHRAMANI: PHOTRONİCS (PLAB)

Son 48 Saat Değişimi: +%45 Herkes Nvidia'yı konuşurken, sessiz sedasız yükselen Photronics, açıkladığı bilançoyla piyasayı şoke etti. Beklentilerin çok üzerinde kâr açıklayan şirket, yarı iletken sektöründe işlerin yolunda gittiğini kanıtladı. PLAB, sağlam temelleriyle güvenli liman arayanların adresi oldu.

Editörün Notu: Bu hisselerdeki volatilite (oynaklık) çok yüksektir. Dünün kazananları yarının kaybedenleri olabilir. Yatırım kararı almadan önce detaylı araştırma yapmayı unutmayın!