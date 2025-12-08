Her yıl hedefler açıklanır, raporlar yazılır. Ancak bu kez durum farklı. ABD borsalarında üç yıldır süren rallinin ardından, finans dünyasının devleri 2026 için cesur, hatta kimilerine göre "çılgınca" bir tablo çiziyor.

İlk bakışta sadece birer sayıdan ibaret görünen bu hedefler, aslında paranın yeni adresini fısıldıyor.

S&P 500'ün 2025'i güçlü kapatması beklenirken, asıl fırtınanın 2026'da kopacağı öngörülüyor.

Deutsche Bank ve Capital Economics gibi devler, telaffuz etmesi bile zor bir hedefi; 8.000 puanı işaret ediyor. Peki, bu rakamların arkasında yatan "sır" ne?

KOD ADI: MONETİZASYON

Wall Street'in neredeyse tamamı, büyümenin merkezine tek bir itici gücü koyuyor: Yapay Zeka. Ancak bu kez konu sadece "yapay zeka popülerdir" demekten ibaret değil.

Barclays ve JPMorgan, hikayenin henüz başlarında olduğumuzu iddia ediyor. Onlara göre volatiliteye (oynaklığa) aldananlar büyük resmi kaçırıyor.

Yapay zeka artık laboratuvarlardan çıkıp tüketicinin cebine, şirketlerin muhasebesine ve reklam dünyasına girdikçe "monetizasyon" (paraya dönüştürme) katmanlaşıyor.

Barclays’in şifresi net: "Teknoloji tabana yayılacak ve ralliyi sırtlayacak."

SocGen ise yatırımcılara şu mesajı veriyor: "Boğa koşusu için final düdüğü çalmadı." Fed’in faiz indirimleri ve Trump yönetiminin olası mali genişleme hamleleri, piyasaya taze kan pompalamaya devam edecek.

1990'LARIN HAYALETİ GERİ Mİ DÖNDÜ?

İşin en gizemli ve tüyler ürperten kısmı ise HSBC’nin analizinde saklı. Banka, şu an yaşadığımız günleri, borsanın altın çağı ve aynı zamanda en büyük balonunun oluştuğu 1990'ların sonuna benzetiyor.

Eğer bu "dejavu" doğruysa, bir balonun şişmekte olduğu gerçeğiyle yüzleşebiliriz. Ancak tarih bize şunu fısıldıyor: Bu tür ralliler, balon patlamadan önce 3 ila 5 yıl daha sürebilir. Yani korku, şu an için yersiz bir frene basmaktan başka bir işe yaramayabilir. Deutsche Bank ve Capital Economics de aynı fikirde: "Balon olsa bile, henüz patlama evresinde değiliz."

NAVİGASYONA DEĞİL, PUSULAYA BAKIN

Bank of America, yükselen çarpanların sınıra dayandığını belirtip hikayenin yeniden "şirket kârlılıklarına" döneceğini söylerken, UBS daha dengeli bir geçiş öngörüyor.

Ancak tüm bu karmaşık tabloda yatırımcı için asıl sır, bakış açısını değiştirmekte yatıyor. 2026’da kazananlar, yıllık hedeflere bir navigasyon cihazı gibi ("Buradan sağa dön" diyen kesin komutlar) bakanlar değil; onu bir pusula gibi kullananlar olacak.

Pusula size yönü gösterir, ancak yoldaki çukurları söylemez. Yön yukarıyı, teknoloji ve verimliliği gösteriyor. Paranın akacağı yeni adres belli: Sadece teknoloji hisseleri değil, teknolojiyi kâra dönüştürebilen, "hikayesi sağlam" şirketler.

Piyasa şu an karmaşık görünebilir; ama gürültüyü kıstığınızda duyduğunuz ses net: Oyun yeniden kuruluyor ve bu masada yerini alanlar için 8.000 seviyesi sadece bir durak olabilir.