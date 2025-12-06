ABD borsalarında teknoloji rüzgarı sert esti. Nasdaq’ta işlem gören çip ve yazılım devleri, yatırımcılarına sadece 5 günde dolar bazında %25’e varan muazzam getiriler sundu. İşte haftanın şampiyonları...

Küresel piyasaların gözü kulağı faiz kararları ve makro verilerdeyken, Nasdaq borsasında bazı hisseler adeta yerçekimine meydan okudu. Haftalık performans listesine bakıldığında, özellikle yarı iletken (çip) sektöründeki yükseliş iştah kabarttı.

Haftanın Şampiyonu: Microchip Technology (MCHP)

Listenin zirvesine, haftayı %24,90'lık inanılmaz bir yükselişle kapatan Microchip Technology yerleşti. Yatırımcısının parasını dolar bazında sadece bir haftada çeyrek oranda artıran şirket, 65,81 dolar fiyat seviyesinden kapanış yaparak haftanın yıldızı oldu.

Teknoloji Devleri Takipte

Zirveyi takip eden isimlerde de tablo yeşildi. NXP Semiconductors (NXPI), haftalık %17,56'lık performansıyla ikinci sırada yer alırken, mobil teknoloji ve pazarlama yazılımı devi Applovin (APP) %17,32'lik getiriyle podyumu tamamladı. Özellikle Applovin’in 691 dolar gibi yüksek birim fiyata rağmen sergilediği bu performans dikkat çekti.

İşte Haftalık Kazanç Tablosu

Yatırımcısına dolar bazında en çok kazandıran o liste şöyle şekillendi:

Microchip (MCHP): +%24,90

NXP Semiconductors (NXPI): +%17,56

Applovin Corp (APP): +%17,32

Marvell Technology (MRVL): +%15,15

Old Dominion Freight (ODFL): +%14,29

DoorDash (DASH): +%14,22

Synopsys (SNPS): +%13,54

Piyasa Notu: Listede ağırlıklı olarak çip ve yapay zeka altyapısına hizmet eden şirketlerin (Microchip, NXP, Marvell, Synopsys) bulunması, teknoloji rallisinin tabana yayıldığını gösteriyor.