Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Endeks genelinde dalgalı bir görünüm sürerken, bazı hisselerde ise sessiz ama güçlü yükselişler öne çıktı. Haftalık bazda yüzde 30 ila yüzde 40 bandına yaklaşan getiriler sağlayan bu hisseler, yatırımcıların radarına girmeyi başardı.

EN FAZLA YÜKSELEN INVESTCO HOLDİNG (INVES) OLDU

Haftalık performanslara bakıldığında özellikle INVESTCO HOLDİNG (INVES), yüzde 41,63 ile haftanın en fazla yükselen hisselerinden biri oldu. Onu yüzde 38,22 ile Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi A.Ş. (ALKLC) izledi. Gıda ve sanayi tarafındaki hareketlilik, haftanın en dikkat çeken başlıklarından biri olarak öne çıktı.

VERUSA HOLDİNG A.Ş. (VERUS)'DEN BU HAFTA YÜZDE 35,29 YÜKSELİŞ

Yatırım holdingleri tarafında ise Efor Yatırım Holding A.Ş. (EFOR) yüzde 36,34, Verusa Holding A.Ş. (VERUS) ise yüzde 35,29 oranındaki haftalık yükselişleriyle güçlü performans sergiledi. Bu hisselerdeki yükselişlerin ortak noktasını ise artan işlem hacmi ve kademeli fiyat artışı oluşturdu.

Borsa haftayı yükselişle tamamladı! İşte günün öne çıkan hisseleri

TURİZM HİSSELERİ DE YÜKSELDİ

Turizm ve hizmet sektöründe de dikkat çeken yükselişler yaşandı. Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI) yüzde 35,16, LDR Turizm A.Ş. (LIDER) ise yüzde 32,86 oranında haftalık getiri sağladı. Sektör hisselerinde görülen bu hareketlilik, yılın son dönemine girilirken turizm tarafında beklentilerin güçlendiği şeklinde yorumlandı.

BURCE'DEN YÜZDE 30,28 YÜKSELİŞ PERFORMANSI

Holding hisseleri arasında yer alan Metro Holding A.Ş. (METRO) yüzde 31,56, Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi A.Ş. (BURCE) ise yüzde 30,28 haftalık artışla üst sıralarda yer aldı. Bu hisselerdeki yükselişin, sınırlı geri çekilmelerle ve güçlü işlem hacimleriyle desteklendiği gözlemlendi.

İŞLEM HACMİ DESTEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Öne çıkan hisselerin tamamında yalnızca fiyat artışı değil, aynı zamanda işlem hacminde de belirgin yükselişler yaşandı. Hacim destekli fiyat hareketleri, bu yükselişlerin spekülatif kısa ataklardan ziyade piyasaya yayılan güçlü bir alım iştahıyla gerçekleştiğini gösteriyor.

HAFTALIK YÜKSELİŞLER NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlara göre haftalık bazda yüzde 30 ve üzeri yükselen hisselerde kısa vadeli düzeltmeler teknik olarak olağan kabul ediliyor. Ancak işlem hacminin korunması ve piyasa genelindeki risk iştahının devam etmesi halinde, bu hisselerdeki hareketliliğin önümüzdeki dönemde de devam etmesi mümkün görülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.