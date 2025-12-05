Teknik analize göre belirlenen şirketler ve 2026 yılına dair tahmini verileri şöyle:

Tofaş Fabrika (TOASO): Yüzde 110,23 gibi yüksek bir getiri

potansiyeliyle listede dikkat çekiyor. Şirket için beklenen 2026 hisse başı temettü 16,23 TL iken, temettü veriminin yüzde 7,04 olması bekleniyor. Hissenin kapanışı 230,7 TL olarak gerçekleşti.

Şok Marketler (SOKM): Yüzde 79,5 getiri potansiyeli taşıyan Şok Marketler'in 2026 hisse başı temettüsünün 3,5 TL olması bekleniyor. Temettü verimi ise yüzde 7,35 olarak tahmin ediliyor. Hissenin kapanış fiyatı 47,64 TL oldu.

Anadolu Sigorta (ANSGR): Yüzde 74,38 getiri potansiyeliyle sigorta sektöründen listeye giren ANSGR'nin 2026 hisse başı temettü beklentisi 2,02 TL, temettü verimi tahmini ise yüzde 8,99. Hissenin kapanış fiyatı 22,48 TL olarak gerçekleşti.

Ford Otosan (FROTO): Otomotiv sektöründen listeye giren FROTO, yüzde 63,81 getiri potansiyeline sahip. Şirket için öngörülen 2026 hisse başı temettü 12,66 TL ve temettü verimi yüzde 14,04 ile listedeki en yüksek verime işaret ediyor. Kapanış fiyatı 90,2 TL olarak kaydedildi.

Medical Park (MPARK): Yüzde 60,41 getiri potansiyeli bulunan Medical Park'ın 2026 hisse başı temettü beklentisi 27,19 TL, temettü verimi ise yüzde 8,48. Hissenin kapanış fiyatı 320,75 TL oldu.

Kaynak: CNBC-e