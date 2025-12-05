Yatırımcıların gözü, 2026 yılı yol haritasını çizecek olan ABD Merkez Bankası'na (FED) çevrildi. Yılın son ve en kritik toplantısı olan Aralık 2025 FOMC kararı, 10 Aralık Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21:00'da (bazı kaynaklara göre 22:00) açıklanacak. Piyasalar, faiz oranlarından çok, Başkan Jerome Powell'ın 2026'daki olası indirim döngüsüne dair vereceği sinyallere odaklanmış durumda.

Küresel piyasaların ve özellikle dolar/TL kurunun seyrini yakından etkileyen FED, yılın son toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Enflasyonla mücadele ve ekonomik büyüme dengesi arasında kritik bir yol ayrımında olan FED'in Aralık 2025 faiz kararı, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için büyük önem taşıyor.

KRİTİK TARİH: ARALIK 2025 FED TOPLANTI TAKVİMİ

Amerika Merkez Bankası'nın (FED) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Aralık ayı toplantısını iki gün sürecek bir takvimle gerçekleştirecek.

Toplantı Tarihleri: 9 – 10 Aralık 2025

Karar Günü: 10 Aralık 2025 Çarşamba

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kararın açıklanma saati, küresel piyasalarda volataliteyi artırması açısından kritik önem taşıyor.

FED, faiz kararını toplantının sona erdiği gün olan 10 Aralık 2025 Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşacaktır.

Türkiye Saati (TSİ) İle: 21:00 (Bazı kaynaklarda 22:00 olarak belirtilmektedir.)

ABD Doğu Kıyı Saati (EST) İle: 14:00

Faiz kararının açıklanmasından yarım saat sonra ise (TSİ 21:30 veya 22:30), FED Başkanı Jerome Powell piyasaların yakından takip ettiği basın toplantısını düzenleyecektir.

PİYASALARIN ODAĞINDAKİ SORULAR: UZMANLAR NE BEKLİYOR?

Aralık toplantısı, genellikle yılın en önemli toplantılarından biri olarak kabul edilirken, piyasalar büyük ölçüde FOMC üyelerinin 2026 yılına dair faiz projeksiyonlarına (Dot Plot) odaklanmış durumda.

Bitcoin, altın ve gümüşün gerisinde kaldı

Ekonomistler, son enflasyon rakamları ve ABD istihdam piyasasının güçlü seyrini göz önünde bulundurarak, FED'in faiz oranlarını sabit tutma olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. Ancak asıl merak edilen, FED'in faiz indirim döngüsüne ne zaman başlayacağına dair vereceği sinyaller olacak. Başkan Powell'ın yapacağı açıklamalar, "şahin" (sıkılaşmacı) ya da "güvercin" (gevşetmeci) tonuyla, küresel dolar likiditesinin geleceğini belirleyecek.

KRİTİK KARARIN PİYASALAR ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ

10 Aralık'ta açıklanacak faiz kararı ve sonrasındaki açıklamalar, özellikle gelişmekte olan piyasalar için yön belirleyici olacak.

Dolar/TL ve Gelişen Ülke Para Birimleri: FED'in beklenenden daha "şahin" (faiz indirimi konusunda aceleci olmayan) bir duruş sergilemesi, doların küresel bazda güçlenmesine ve başta Türk Lirası olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırmasına neden olabilir.

Borsa İstanbul (BIST): Kararın ardından risk iştahının seyrine bağlı olarak BIST'te yabancı yatırımcı giriş çıkışları hızlanabilir.

Altın ve Emtia: Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı sinyalinin alınması durumunda ons altın fiyatları baskı altında kalabilir.

Özetle, 10 Aralık Çarşamba günü sadece bir faiz oranı açıklanmayacak; küresel ekonominin 2026 yılındaki yol haritasının ilk ciddi sinyalleri verilmiş olacak.