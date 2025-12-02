Piyasaların gözü kulağı Fed'in faiz kararlarına ve ekonomik verilere çevrilmişken, Deutsche Bank'tan yatırımcıların iştahını kabartan bir rapor geldi. Banka, yayınladığı son strateji notunda S&P 500 endeksinin mevcut seviyelerinden yaklaşık %18 oranında yükselerek, 2026 yılı sonunda 8.000 puan seviyesini test edeceğini öngördü.

"ABD İSTİSNACILIĞI" VE YAPAY ZEKA RÜZGARI

Deutsche Bank Küresel Baş Stratejisti Bankim Chadha ve ekibi tarafından hazırlanan raporda, bu iyimser tablonun arkasındaki ana itici güç olarak "Amerikan İstisnacılığı" (American Exceptionalism) vurgulanıyor. Stratejistler, ABD şirketlerinin küresel rakiplerine kıyasla karlılık ve büyüme konusunda ayrıştığına dikkat çekiyor.

Raporun öne çıkan maddeleri şunlar:

Yapay Zeka (AI) Kaldıracı: Yapay zeka yatırımlarının sadece bir "hype" (heyecan) olmadığı, şirketlerin verimliliğini ve kar marjlarını somut şekilde artırmaya başladığı belirtiliyor. Bu durumun, teknoloji hisseleri öncülüğünde tüm endekse yayılması bekleniyor.

Çift Haneli Kar Büyümesi: Deutsche Bank, 2026 yılı için S&P 500 şirketlerinin hisse başına karlarında (EPS) %10'un üzerinde bir büyüme öngörüyor. Analistlere göre ralli, sadece spekülasyonla değil, güçlü bilançolarla desteklenecek.

Deregülasyon Beklentisi: Yeni dönemde şirketlerin üzerindeki yasal düzenleme yüklerinin hafifletilmesi (deregülasyon) beklentisi, özellikle finans ve sanayi sektörleri için "kilit açıcı" bir faktör olarak görülüyor.

JPMORGAN DA KOROYA KATILDI: HEDEF 8.000

Deutsche Bank bu iyimserlikte yalnız değil. Bir diğer finans devi JPMorgan da benzer bir tonla, "Goldilocks" senaryosu (ne çok sıcak ne çok soğuk, ideal ekonomi) gerçekleşirse endeksin 8.000 puanı aşabileceğini belirtti.

JPMorgan stratejistleri, Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi durumunda, piyasadaki likiditenin hisse senetlerine akmaya devam edeceğini vurguluyor. Kurumun baz senaryosu 2026 için 7.500 puan olsa da, "boğa" (yükseliş) senaryosunda ibre 8.000'i gösteriyor.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Analistler, mevcut yüksek değerlemelerin (F/K oranları) yatırımcıları korkutmaması gerektiğini savunuyor. Tarihsel ortalamaların üzerinde seyreden fiyatlamaların, beklenen yüksek büyüme oranlarıyla "haklı çıkarılabileceği" görüşü hakim.

Piyasa uzmanları ise şu uyarıyı yapıyor: "Ana yön yukarı olsa da, yolculuk dümdüz bir çizgi halinde olmayacak. Ara düzeltmelere ve veri odaklı volatilitelere hazırlıklı olunmalı."

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.