Gümüş fiyatlarındaki bu sert çıkış, ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına yönelik beklentilerin değişmesiyle doğrudan ilişkili oldu.

Eylül ayına ait gecikmeli kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri ve Michigan Üniversitesi tüketici güveni anketinden gelen sinyaller, piyasalarda Fed'in kısa vadede faiz indirimine gidebileceği beklentisini güçlendirdi.

FAİZ BEKLENTİSİ VE GÜVENLİ LİMAN ETKİSİ

Özellikle anketlerdeki bir yıl ileriye dönük enflasyon beklentilerinin gerilemesi, faiz getirisi olmayan varlıklar kategorisindeki gümüşe olan yatırımcı ilgisini dramatik bir şekilde artırdı.

Bu durum, hafta başında piyasada görülen sert kar realizasyonlarının etkisini hızla silerek fiyatların toparlanmasını sağladı.

ABD ekonomisinden gelen diğer veriler de bu tabloyu destekliyor:

• Özel sektör istihdam verileri ve büyük şirketlerin işten çıkarma duyuruları, işe alım hızında belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.

• Bu yavaşlama, Fed'in daha gevşek bir para politikasına geçme olasılığını artırarak, yatırımcıları doğal bir güvenli liman ve değer saklama aracı olarak gümüşe yönlendiriyor.

YAPISAL FAKTÖRLER VE ARZ KISITLARI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Gümüşteki rekor seviye potansiyeli sadece makroekonomik beklentilerle sınırlı değil; piyasanın yapısal dinamikleri de yükselişi kalıcı hale getiriyor.

1. Düşük Stok Seviyeleri: Başta borsalar olmak üzere fiziksel gümüş stoklarının tarihi düşük seviyelerde seyretmesi, en küçük bir talep artışında bile fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.

2. ETF Talebinde Canlanma: Gümüş borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik yeniden başlayan yoğun alımlar, kurumsal talebin güçlendiğini gösteriyor.

3. 2025 Arz Açığı: Sektör analistleri, 2025 yılı için küresel gümüş piyasasında önemli bir arz açığı öngörüyor. Bu beklenti, piyasayı daha da sıkılaştırarak kısa pozisyonların hızla kapanmasına ve fiyat artışının güçlenmesine neden oluyor.

ENDÜSTRİYEL TALEP: UZUN VADELİ YÜKSELİŞİN GARANTİ KAPSAMI

Gümüşün değerini artıran bir diğer kritik unsur ise endüstriyel talepteki kalıcı artış.

Güneş enerjisi panelleri başta olmak üzere, elektrikli araçlar ve diğer temiz teknoloji alanlarından gelen yoğun talep, gümüşün orta ve uzun vadeli yükseliş beklentilerini sağlam bir zemine oturtuyor.

Gümüş, geleceğin yeşil ekonomisi için vazgeçilmez bir hammadde olma rolünü pekiştiriyor.

Bu çok katmanlı dinamik (gevşek Fed beklentisi, güvenli liman arayışı, arz kısıtları ve endüstriyel talep), gümüşün tüm zamanların en yüksek seviyesini kırmasına yönelik beklentileri güçlendiriyor.