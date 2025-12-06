Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) 19 Aralık'taki toplantısı, küresel finansal sistemin on yıllardır dayandığı temel bir direği sarsabilir.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre BOJ yetkilileri, sürpriz bir şok yaşanmaması halinde referans faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkarma eğiliminde.

Eğer bu gerçekleşirse, Japonya'nın faiz oranı 1995 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşacak.

CARRY TRADE'İN SONU MU GELİYOR?

Bu beklenti, ‘Yen-Carry Trade’ olarak bilinen ve finans dünyasının en eski makro bağlantılarından biri olan işlem türünü doğrudan tehdit ediyor. Hedge fonları ve büyük yatırım masaları, neredeyse otuz yıldır sıfıra yakın faizlerle yen borç alıp, bu düşük maliyetli fonları getirisi yüksek, riskli (yüksek beta) küresel varlıklara (hisseler, emtialar ve kripto paralar) yatırıyordu.

Faiz artışı, bu işlemlerin finansman maliyetini yükselterek:

Carry Trade cazibesini azaltacak. Kaldıraç ve likiditeye en hassas piyasalarda (özellikle Bitcoin) pozisyon ayarlamalarına yol açabilir.

Raporun ardından yen, dolar karşısında 155 seviyesinin hemen üzerinden hızla toparlanarak 154,56'ya geriledi ve piyasada riskten kaçış sinyalleri verdi.

BİTCOİN İÇİN YENİ RİSK DENKLEMİ

Daha güçlü bir yen, genellikle makro portföylerde risk azaltma (de-risking) ile eş zamanlı gerçekleşir.

Bu dinamik, yakın zamanda 86.000 dolardan 93.000 doların üzerine çıkarak toparlanan BTC için likidite koşullarını sıkılaştırabilir.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın faiz kararı öncesinde sıkça kullandığı bir dil ile "uygun bir karar" verileceği sinyalini vermesi, piyasaların aralık ayında faiz artışı olasılığını yüzde 90'a yakın fiyatlamasına neden oldu.

OLASI SENARYOLAR VE BEKLENTİLER

Faiz artışının küresel piyasalara etkisi, BOJ'un sıkılaştırma hızına ve ABD faiz politikasına bağlı olacak:

• Agresif Sıkılaştırma: Yen fonlama maliyetleri hızla artmaya devam ederse, kaldıraçlı makro fonlar, BTC ve diğer yüksek volatiliteli varlıklara olan maruziyetlerini azaltmak zorunda kalabilir.

• Kontrollü ve Kademeli Artış: Uzmanlar, keskin bir küresel hisse senedi düşüşü olmadan, kontrollü ve kademeli bir BOJ sıkılaştırmasının etkisinin sınırlı kalabileceğini belirtiyor. Özellikle

ABD'de faiz indirimi beklentilerinin artması, Japonya'dan gelen baskıyı dengeleyici bir unsur olarak görülüyor.

Sonuç olarak, Bitcoin ve diğer riskli varlıklar, küresel faiz beklentilerinden büyük ölçüde etkilenmeye devam ederken, gözler 19 Aralık'ta BOJ'dan gelecek karara çevrilmiş durumda.