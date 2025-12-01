Kripto para piyasaları bu sabah "nedensiz" bir şok dalgasıyla uyandı. Herhangi bir olumsuz haber akışı veya makroekonomik felaket senaryosu olmamasına rağmen, Bitcoin (BTC) 91.000 dolar seviyelerinden 84.000 dolar bandına çakıldı.

Piyasada tam anlamıyla bir "kaldıraç temizliği" yaşanıyor. İşte son 24 saatin kanlı bilançosu:

Mezbaha Günü: 900 Milyon Dolar Buharlaştı Bitcoin'deki sert geri çekilme, özellikle yüksek kaldıraçlı "Long" (yükseliş) pozisyonu açan yatırımcıları gafil avladı. Verilere göre, son 24 saat içinde borsalarda toplam 900 milyon dolarlık pozisyon tasfiye (likide) edildi. Zincirleme stop-loss patlamaları, düşüşü daha da derinleştirdi.

Sebep Yok, Hasar Büyük

Düşüşü tetikleyecek somut bir "FUD" (korku, belirsizlik) haberi bulunmuyor. Ne bir regülasyon yasağı ne de borsalarla ilgili kötü bir haber var. Buna rağmen Bitcoin'in piyasa değerinden tek bir günde 120 milyar dolar silindi.

"Kaldıraç Tehlikeli Bir Oyundur"

Analistlere göre bu hareket, piyasanın aşırı şişmiş kaldıraç oranlarını kusmasından ibaret. Yatırımcılar rehavete kapılıp krediyle işlem açarken, piyasa yapıcılar (Market Makers) zayıf elleri elemek için düğmeye bastı.

Grafikler kırmızıya boyanırken piyasanın verdiği mesaj net: Haber akışına ihtiyacımız yok, likidite neredeyse fiyat oraya gider.

📉 Güncel Destek Seviyeleri (Alım Bölgeleri)

Düşüşün devam etmesi durumunda fiyatı tutması beklenen kritik bölgeler:

85.500$ (Anlık Kritik Destek): Fiyat şu an bu bölgeyi test ediyor. Buranın kırılması satış baskısını hızlandırabilir.

82.000$ (Ana Hedef): 85k seviyesi tutulamazsa, teknik analizler bir sonraki durağın bu bölge olabileceğini gösteriyor.

75.100$ - 80.800$ (Major Destek): Uzun vadeli trendin en güçlü olduğu ve kurumsal alıcıların beklendiği "kale" bölgesi.

📈 Güncel Direnç Seviyeleri (Satış/Kar Alma Bölgeleri)

Olası bir toparlanmada fiyatın zorlanacağı bariyerler:

89.500$ (İlk Kritik Eşik): Eski destek şimdi dirence dönüştü. Boğaların güven tazelemesi için bu seviyenin üzerine atması şart.

91.500$ - 92.000$ (Trend Dönüşü): Düşüş trendinden çıkış için bu bandın geri kazanılması gerekiyor.

100.000$ (Psikolojik Sınır): Piyasada yeniden "ralli" havası oluşması için aşılması gereken nihai psikolojik bariyer.